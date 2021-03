Déjà qualifié à la Can 2022, le Sénégal se déplace cet après-midi à Brazzaville pour affronter le Congo dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires. Invaincus, les Lions veulent poursuivre sur cette lancée avec en ligne de mire les qualifications au Mondial 2022 qui démarrent en juin prochain.

Les Lions de la Téranga ont beau gagner 2-0 à l’aller, sont devenus leaders invaincus et qualifiés pour la Can 2022 avant l’heure avec la meilleure attaque et la meilleure défense du groupe… Mais avec le Covid-19, toutes les certitudes deviennent incertaines. Le sélectionneur national trouve un enjeu dans le match de cet après-midi (16h) entre le Congo et le Sénégal à Brazzaville. Ce match comptant pour la 5ème et avant-dernière journée des qualifications pour la Can 2022 met aux prises deux équipes aux ambitions que tout oppose. Déjà assurés de fouler le sol du pays de Samuel Eto’o en janvier prochain, les Sénégalais (12 pts) vont en découdre avec leurs dauphins congolais (7 pts) qui luttent pour s’adjuger l’autre billet qui mène au pays des Lions indomptables. «J’entends beaucoup de gens dire que c’est un match sans enjeu pour le Sénégal. J’ai envie de dire que dans le sport de haut niveau, il n’y a pas de match sans enjeu. Il reste un match difficile parce que le Congo a besoin de se qualifier et les matchs Sénégal-Congo ne sont pas faciles. C’est vrai qu’on les avait battus à l’aller (2-0). Nous avions d’ailleurs fait une très bonne première période, mais dans la seconde partie, cette équipe congolaise nous a un posé des difficultés», a souligné Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. L’ex-capitaine des Lions «respecte beaucoup» les Diables rouges qui ont «toujours fourni de très grands joueurs sur le continent africain». Il a rappelé que le Congo a participé au dernier Chan et que par conséquent, cette équipe d’Afrique centrale a le potentiel pour titiller Sadio Mané et ses coéquipiers. «Je crois que mon homologue a un plan et de très bons joueurs qui pourront faire face à l’Equipe nationale du Sénégal. Le Congo était aussi à la Chan donc il y a un réservoir ici, même s’il n’y a pas d’expatriés. Je n’aime pas parler des adversaires d’autant plus qu’il y a changement d’entraîneur et on sait que c’est une motivation de plus. Donc, on ne s’attend pas à un match facile», a averti Aliou Cissé sur le banc du Sénégal depuis mars 2015.

Revue d’effectif

Avec 30 joueurs, le Sénégal va procéder à une revue d’effectif, à moins d’un an de la Coupe d’Afrique des nations. Il s’agira aussi de maintenir la dynamique de sans-faute observée jusqu’ici. Les Sénégalais ont obtenu 4 victoires en autant de sorties. «En plus, dans une sélection on n’a pas l’habitude de nous voir tout le temps comme en club. Et quand on a des journées comme ça où l’on est déjà qualifié, le travail doit continuer», a développé coach Cissé. En juin prochain, le Sénégal va débuter sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar.

Ces matchs face au Congo, et mardi à Thiès contre l’Eswatini seront une sorte de répétition générale. «Le Sénégal regorge énormément de joueurs et de potentialités. Des matchs de ce genre nous permettent d’échanger sur nos stratégies et de donner la chance aux joueurs qui n’ont pas eu la chance jusqu’ici de venir jouer avec nous», a expliqué Aliou Cissé. Les nouveaux comme Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré ou encore Nampalys Mendy ont l’occasion de taper dans l’œil du sélectionneur national et des Sénégalais.