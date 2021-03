Invaincu et qualifié avant les deux dernières journées des éliminatoires de la Can 2022, le Sénégal joue cet après-midi au stade Lat Dior, contre l’Eswatini, déjà éliminé. Suffisant pour profiter de ce match sans enjeu pour parfaire le 3-5-2 testé à Brazzaville vendredi dernier.

Pour la dernière journée des éliminatoires de la Can 2022 dans le Groupe I, le suspense est du côté de Bissau avec le déplacement périlleux du Congo Brazzaville dans une «finale» très attendue pour la qualification.

Par contre l’autre match de cette poule est sans enjeu, entre une équipe d’Eswatini déjà éliminée et celle du Sénégal déjà qualifiée.

Sans la moindre défaite, le Sénégal aura à cœur de conserver son invincibilité, alors que l’Eswatini tentera de sauver l’honneur. Une mission qui s’annonce difficile en terre étrangère après un bilan de quatre défaites pour un seul nul. Mais seulement, comme l’avait souligné le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, «il n’a pas de match sans enjeu».

Au-delà de conserver son invincibilité avec au bout une garantie de rester premier au classement Fifa au niveau africain, le match de cet après-midi face à l’Eswatini sera à nouveau l’occasion pour le technicien sénégalais de parfaire le 3-5-2, testé contre le Congo Braz­zaville (0-0), vendredi dernier. Surtout au niveau de l’animation des couloirs qui a été le maillon faible.

Chargés d’animer les couloirs, Krépin Diatta et le binational, Fodé Ballo Touré, dont c’était le premier match avec les Lions, n’ont pas été très percutants en phase offensive.

Du temps de jeu pour les «bleus»

D’ailleurs, à l’issue du match contre le Congo, Aliou Cissé a reconnu certains manquements. «On voulait mettre en place une nouvelle stratégie dans ce genre de match. On n’a que le mois de mars pour essayer certaines choses. En juin, ce sera le début des éliminatoires de la Coupe du monde… C’est un nouveau système et il faut du temps pour que tout soit en place. On a noté beaucoup de satisfactions, mais on est conscients aussi qu’il va falloir améliorer certaines choses», avait indiqué le sélectionneur des Lions. Et sur ce point, il a été clair : «On envisage de reconduire le même système (3-5-2) contre Eswatini pour voir ce que cela va donner. On a un groupe pour jouer avec ce système.»

Au-delà, ce match sera aussi l’occasion pour certains d’avoir du temps de jeu. Avec une sélection de 30 joueurs, Aliou Cissé dispose en effet d’un large effectif et d’une belle occasion pour mettre certains dans le bain, après avoir lancé ses trois nouveaux binationaux, Abdou Diallo, Nampalys Mendy et Ballo Touré. C’est ainsi que le jeune attaquant du Slavia Prague, Abdallah Sima, entré en fin de match contre les Diables Rouges, pourrait bénéficier d’une première titularisation. On pense aussi à certains locaux comme les deux joueurs du Jaraaf, le milieu de terrain Madické Kane et le gardien Pape Seydou Ndiaye. Il y a encore le nouveau gardien binational de Queen Park Rangers (Qpr), Seyni Dieng. Une sorte de répétition générale sous forme de revue d’effectif avant de se projeter sur les prochaines éliminatoires du Mondial 2022, en juin prochain.