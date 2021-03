Le 20 mars prochain, démarre à Dakar les manifestations devant célébrer le centenaire de l’historien Amadou Mahtar Mbow. Le Musée des civilisations noires abritera les nombreuses activités programmées par le comité d’organisation qui était en conférence de presse hier.

Un grand hommage sera rendu à Amadou Mahtar Mbow samedi prochain, à l’occasion de son centième anniversaire. Le comité d’organisation qui était face à la presse hier, a annoncé une panoplie d’évènements pour célébrer ce «trésor humain vivant». Ainsi le Musée des civilisations noires va accueillir un colloque international, et le vernissage d’une exposition qui seront consacrés à la vie et l’œuvre du Pr Amadou Mahtar Mbow. Les membres du comité d’organisation de cette célébration renseignent que les activités se dérouleront en présentiel et à distance à travers des webinaires. S’agissant du vernissage qui marquera le début d’une exposition itinérante à travers le pays et les autres pays du monde qui le souhaitent du 20 mars 2021 à mars 2022, Pr Bouba Diop informe que l’exposition va durer un mois au Musée des civilisations noires. Selon Pr Diop, il s’agit avec cette expo de rapporter des événements, d’illustrer des faits. Mais aussi ajoute-t-il, ce sera une occasion de connaître le parrain de cet événement. En plus, souligne M. Diop, cet événement permettra de comprendre le combat des Africains pour le rapatriement des œuvres d’art. Outre l’exposition, cet hommage sera aussi marqué par des discussions autour des travaux et des œuvres de l’ancien Directeur général de l’Unesco. Entre autres thèmes il y a : «Amadou Mahtar Mbow : Une vision dynamique de l’éducation», «Restitution des biens culturels, interrogations sur les cultures africaines». Amadou Mahtar Mbow est aussi connu pour avoir porté au sein de l’Unesco le Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication (Nomic), c’est tout le sens de la thématique intitulée «Le visionnaire : histoire et actualité du Nomic» qui sera abordée par Edwy PLenel et Doudou Diène. Lors de cette rencontre, l’engagement politique et citoyen du Pr Mbow sera aussi abordé. Il en sera de même aussi pour son message pour les jeunes et la jeunesse. Il faut noter que plusieurs personnalités à travers le monde vont délivrer des messages lors de la cérémonie d’ouverture. Entre autres, il y a M. Alpha Oumar Konaré, ancien Président du Mali, dont la présence est annoncée, le Président Macky Sall, la Directrice générale de l’Unesco, le Président du Ghana, celui de la Guinée.