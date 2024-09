Elles ont loué le Ciel dans les locaux de Senchim. Des personnes handicapées à mobilité réduite. Le Directeur général des Industries chimiques du Sénégal (Ics), M. Alassane Diallo, s’est rendu dans les locaux de l’usine Senchim de Thiaroye-sur-mer pour une remise de don de 1000 prothèses, au nom de la direction des Ics, aux invalides et mutilés de guerre. «C’est grâce au partenaire Jaipur foot, organisation gouvernementale basée en Inde qui œuvre pour le bien-être des personnes handicapées dans le monde. Mais aussi avec la Fondation des invalides et mutilés de guerre que nous avons pu réaliser ensemble 1000 prothèses qui seront destinées aux bénéficiaires de tout âge. Et on a toute la logistique nécessaire que requière cette opération pour les bénéficiaires», poursuit M. Diallo. Ce dernier fait savoir que les personnes, qui ont ces prothèses, se sentent beaucoup plus à l’aise pour leur déplacement. Et cela va leur permettre de vaquer à leurs occupations. «La prothèse s’adaptera, eux aussi s’adapteront. Et nous les Ics, nous cherchons toujours mieux pour aider les personnes qui sont dans des situations difficiles, on ne veut pas faire dans le cosmétique. Nous voulons faire des choses qui vont modifier la vie quotidienne des populations», dit-il. Cette action sera pérennisée dans d’autres localités du pays. Selon le Dg des Ics, la même action de dons est prévue à Mboro et Darou Khoudouss. «Aux personnes qui en ont besoin. Et nous n’excluons pas dans le futur d’allouer des quotas à d’autres zones», ajoute-t-il.

Mamadou Touré, handicapé moteur, se réjouit d’être bénéficiaire, avant de se prononcer sur la cherté de la prothèse : «Une personne qui n’a pas quelque chose à se mettre sous la dent, si on lui donne cet appareil, elle ne peut que remercier les donateurs. J’ai une prothèse de mauvaise qualité.» Les invalides rappellent la cherté d’une prothèse de bonne qualité : le prix oscille entre 850 mille et 1, 3 million F Cfa.

Par Abdou Latif MANSARAY – latifmansaray@lequotidien.sn