Les dirigeants de Rome avaient déjà compris dans l’Antiquité, que pour diriger le Peuple, il fallait lui offrir à manger et de la distraction. Un bon dirigeant sait toujours que les jeux permettent de gérer les émotions de son Peuple et raffermir son patriotisme. En dépit de tous ses problèmes, ou même surtout à cause de tout cela, le Peuple sénégalais a besoin que ses Lions aillent le plus loin possible dans cette Coupe du monde. Qui aspire à diriger ce pays, ne devrait pas souhaiter malheur à notre Equipe nationale. Sonko devrait laisser quelqu’un d’autre faire des tweets à sa place.