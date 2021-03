Le Sénégal reprend la présidence de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) à partir de mai 2021. C’est du moins l’une des décisions prises hier, à l’issue de la 22e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement qui s’est tenue par visioconférence.

Le Niger, conformément à la résolution de la session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) qui s’était tenue en avril 2017 à Abidjan, va se retirer de la présidence de la Commission de l’Union. Après un mandat à la tête de l’organisation communautaire, ce pays va céder la place au Sénégal. La 22e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union, tenue hier par visioconférence, «a décidé de confier la présidence de la Commission de l’Uemoa au candidat proposé par la République du Sénégal. La nomination des membres de la Commission, sur proposition des chefs d’Etat et de gouvernement, interviendra au plus tard le 1er mai 2021», selon le communiqué final de cette rencontre virtuelle.

La Conférence, d’après le document, «a félicité Abdallah Boureima, président sortant de la Commission, pour la dynamique qu’il a insufflée au processus d’intégration de l’Union et pour les résultats obtenus par la Commission, sous sa conduite, durant les quatre dernières années».

Cet ancien ministre de l’Economie et des finances nigérien a hérité de ce poste pour un mandat unique de 4 ans, à la fin duquel le Sénégal devrait reprendre de manière définitive la présidence de la Commission de l’Uemoa.

Roch-Marc Christian Kaboré, nouveau président en exercice de la Conférence

Pour rappel, «dans un esprit de solidarité et de fraternité et dans le souci de permettre la poursuite du bon fonctionnement de l’Union, le Président Macky Sall avait répondu favorablement à la sollicitation de ses pairs pour l’attribution jusqu’en 2021 de la présidence de la Commission de l’Uemoa au Niger, soit pour un mandat unique. Cela, en application des dispositions de l’Acte additionnel n° 07/2011/Cceg/Uemoa qui stipulait que le Sénégal devait assurer un mandat unique de quatre au terme duquel seul le Niger devait présenter un candidat pour le poste de président de la Commission de l’Uemoa».

Abdallah Boureima, qui a été élu à l’unanimité le 10 avril 2017, a succédé à la présidence de la Commission de l’Union l’ancien Premier ministre sous Wade, Cheikh Hadjibou Soumaré, démissionnaire.

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont aussi profité de cette 22e session pour «adopter un Acte additionnel portant réforme du cadre institutionnel de renouvellement des dirigeants des Institutions de l’Union».

S’agissant de la présidence en exercice de l’Union, note le communiqué, «la Conférence a élu à l’unanimité Roch-Marc Christian Kaboré, Président du Faso, comme nouveau président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Uemoa». Il remplace le Président Ouattara qui, durant 5 ans, a présidé la Conférence.