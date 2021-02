Vrai ou faux, cette affaire de viol présumé, même «privée», pourrait laisser des séquelles politiques pour le leader de Pastef et celui de la majorité présidentielle.

Petit à petit les choses évoluent dans cette accusation de viol d’une masseuse sur le leader de Pastef. Les premières bribes d’informations qui sortent des procès-verbaux de l’enquête semblent discréditer la thèse de la fille de 20 ans. En tout cas pour le volet viol présumé, qui plus est de fréquences répétitives comme l’affirme Adji Sarr dans sa plainte devant la Section de recherches de la gendarmerie. En attendant la suite qu’en donnera le juge d’instruction, il y a déjà des pistes d’analyse qui se dégagent. Même si, pour le pouvoir, il s’agit d’une affaire «purement privée», il y a au moins, incontestablement, des conséquences politiques. Pour le concerné Ous­mane Sonko et pour Macky Sall et sa majorité. Si le leader de Pastef n’a pas violé la fille, il ne devrait pas alors avoir des soucis, sauf si le délit d’appel à l’insurrection agité lui tombe dessus. Et surtout il en serait le grand gagnant puisqu’il aurait échappé à une peine criminelle qui entacherait son casier judiciaire, et donc remettrait en cause ses ambitions présidentielles. Mais également, son angle d’attaque, en l’occurrence le «complot ourdi» par Macky Sall et son régime, pourrait avoir un écho favorable dans l’opinion. Qui ne le croirait pas d’ailleurs ? Et ce serait son grenier électoral qu’il avait commencé à remplir lors de la Présidentielle de 2019 qui en bénéficierait. Mieux encore, au-delà de la région de Ziguinchor qu’il contrôlait, et qui le lui a rappelé avec des manifestations dans la capitale régionale et à Bignona, Sonko pourrait mieux faire dans les autres localités du pays.

Le tribunal de l’opinion

Au cas où il est prouvé que Sonko a eu des rapports sexuels avec Adji Sarr – ce n’est pas un délit – mais ce serait un mauvais coup pour son image d’homme intègre. On ne pourrait se limiter à dire que c’est son problème. C’est quand même un homme qui aspire à diriger ce pays. Sous ce rapport, certains ne pourraient peut-être jamais supporter cette éventualité, surtout pour l’homme «propre» qu’il a vendu à tous les niveaux. D’autres, qui en seraient déçus, pourraient se détourner du leader de Pastef, comme l’ont déjà fait ceux qui n’ont pu admettre ses va-et-vient au salon «Sweet beauté». Dans cette affaire, il y aura aussi, en plus du procès judiciaire, le «tribunal de l’opinion» dont la peine est parfois plus lourde.

Evidemment, Macky Sall et son régime sortiraient difficilement indemnes d’une éventuelle innocence du candidat arrivé troisième à l’issue de la Présidentielle de 2019. Si le pouvoir affirme ne rien à voir dans cette histoire «entre deux citoyens», comme l’assure le chef de l’Etat au khalife général des Mourides, c’est justement par peur d’en récolter les contrecoups politiques. Le silence décrété par le pouvoir dans ce dossier n’est pas… silencieux. En parler serait politiser une «affaire privée». Mais ne pas en parler, aussi longtemps, peut aussi suggérer la posture de «qui ne dit rien consent». En tous les cas, si Sonko est lavé de toutes ces accusations, la théorie du complot aidant, l’image de la majorité présidentielle n’en serait point reluisante. Les prochaines élections arbitreront.