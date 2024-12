La route Sandiara-Ndorong-Soussoug, dans la commune de Ndiaganiao, sera livrée au plus tard le 15 décembre 2023. Le Directeur général du Fonds d’entretien routier (Fera) était hier dans cette commune pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux qui ont connu un léger retard. Pour combler ce retard, les ouvriers et les engins se démènent comme de gros diables sur le terrain. «Le Fera est ici pour accompagner la commune de Ndiaganiao dans la satisfaction de ses doléances. Les travaux dans le cahier des charges durent 6 mois. Aujourd’hui, nous sommes là pour accélérer les travaux, pour que le chantier soit réceptionné au plus tard le 15 décembre 2023. Nous avons discuté avec le maire, mais aussi avec l’entreprise qui est chargée des travaux, sur l’impact des retards qui dépasseraient l’année budgétaire. Je pense que tout le monde a compris et nous allons travailler ensemble pour la réalisation de cet objectif», a assuré Abdoulaye Mbodji. Le Dg du Fera ajoute que des recommandations ont été faites pour le respect du délai de livraison. Et pour justifier ce retard, il invoque le démarrage de l’hivernage au Sénégal qui a connu une bonne pluviométrie. Cela a impacté négativement la durée des travaux, selon lui.

D’un linéaire de 10 kilomètres, ce projet est financé pour un montant de 400 millions de francs.

Se réjouissant de ce chantier, Dr Téning Séne, la maire de Ndiaganiao, renseigne que cette route va impacter les villages où vivent 20 000 habitants. «Les habitants de ces villages ont presque pour destination quotidienne Sandiara, et c’est la principale route qui traverse Sandok, qui mène les gens à Sandiara et aussi au poste de santé de Ndiarao, qui reçoit les patients, surtout les femmes en période d’accouchement. Cette route est très importante du point de vue économique. Depuis le régime de Senghor, ces populations attendent cette route. Aujourd’hui, elles peuvent pousser un ouf de soulagement», s’est félicitée l’édile de Ndiaganiao.

La réalisation de cette route entre dans le cadre du Programme spécial de désenclavement (Psd) dont le département de Mbour fait partie des cibles. L’objectif du Psd, d’après le Dg du Fera, c’est la réalisation de «2800 kilomètres de routes à travers le Sénégal. Pour dire que le chef de l’Etat, via ce programme de désenclavement et de territorialisation des politiques publiques, a pensé à un développement inclusif passant par le développement des infrastructures routières».

Au-delà de sa contribution dans le financement du Psd, le Fera joue aussi une importante partition dans le programme Xëyu ndaw ñi, avec près de «26 000 jeunes et femmes qui sont recrutés». Ainsi, à travers ce programme, la commune de Ndiaganiao en bénéficie avec un effectif de 49 cantonniers pour accompagner l’objectif du président de la République d’avoir 65 000 emplois dans ces programmes. Le Fera contribue à hauteur de 38% pour l’atteinte de l’objectif global et tout cela, c’est dans le cadre de l’entretien routier pour que les routes soient beaucoup plus sûres et dans le cadre de la politique de la sécurité routière au niveau national.

Par Alioune Badara CISS

Correspondant – abciss@lequotidien.sn