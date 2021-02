En prélude à la vaccination contre le Covid-19 qui va commencer ce matin, un comité de suivi a été installé hier. Les cibles prioritaires de cette campagne sont le personnel de santé, les personnes âgées de plus 60 ans, celles qui présentent des comorbidités. Le ministre de la Santé invite à l’occasion tous les Sénégalais à aller se faire vacciner. Car, «c’est la seule arme dont nous disposons en attendant pour combattre le Covid-19», dit-il.

La vaccination contre le Covid-19 va démarrer aujour­d’hui au ministère de la Santé et de l’action sociale. Pour une réussite de celle-ci, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui promet de la mener avec célérité en respectant le principe de l’équité et de la transparence, a installé hier un comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre le Covid-19 en présence du représentant résident de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) au Sénégal, des acteurs de la santé du privé et de l’Asso­ciation des journalistes en santé.

«Après une relative accalmie marquée par la tendance baissière, il a été observé depuis mi-novembre, une recrudescence des cas pouvant évoquer une seconde vague. Plusieurs régions ont été touchées. La riposte a été accès autour des mesures barrières et de la prise en charge efficace des cas. Mais aujourd’hui l’évolution actuelle de la pandémie fait que la vaccination est la meilleure arme dont nous disposons pour la vaincre», indique Diouf Sarr.

A l’en croire, «plus que jamais, l’opportunité s’offre à nous pour réduire la morbidité et la mortalité contre le Covid-19». Dès le 12 janvier 2021, le pays a mis en place une stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19, rappelle-t-il.

Mais, l’objectif à moyen terme, informe le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, est de cibler l’ensemble des personnes prioritaires dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. Pour le Dr Ndiaye, «les personnes ciblées sont les personnes âgées de 60 ans et plus qui ont une comorbidité, les personnes âgées de plus de 60 ans même si elles n’ont pas de comorbidité, les personnes qui portent des maladies chroniques et les personnels de santé en première ligne, c’est-à-dire qui sont en rapport direct avec les malades». Et à long terme, «c’est l’ensemble de la population sénégalaise», ajoute le directeur de la Prévention.

A son avis, il faudra d’abord stopper la mortalité, notamment les gens qui décèdent et les cas graves. Car «ce sont ces personnes qu’il faudra cibler», précise-t-il.

A en croire Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l’action sociale, l’ensemble des comités techniques mis en place «vise la réduction de la morbidité des cas graves et des décès liés au Covid». C’est un moyen sûr, dit-il, «pour réduire le risque de maladies graves et de décès tout en offrant aux populations l’opportunité nouvelle de vaquer à leurs occupations».

D’après le ministre de la Santé, le président de la République a mobilisé tous les moyens nécessaires des cibles prioritaires que sont les personnels de santé en première ligne, des personnes vivant avec des comorbidités et des personnes âgées de 60 ans et plus pour permettre à notre pays de disposer des soins dont il a besoin pour vacciner sa population.

C’est ainsi que le Sénégal est membre de plusieurs initiatives mondiale avec l’Oms, régionale avec l’Union africaine, et sous régionale avec la Cedeao, mais surtout nationale. «Ces initiatives nous valent aujourd’hui, avec les 200 000 doses reçues, d’être en mesure de démarrer la campagne de vaccination contre le Covid-19», se réjouit-il. Avant de rassurer que d’autres doses de vaccin sont attendues la semaine à venir. En attendant, Abdoulaye Diouf Sarr invite tous les Sénégalais à se faire vacciner.