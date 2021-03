Onu Femmes et l’Agence française de développement (Afd) signeront lundi prochain, un accord de financement à hauteur de 1 milliard de francs Cfa pour renforcer la qualité, l’accessibilité et l’utilisation de statistiques de genre au Sénégal, grâce au projet Les Femmes Comptent.

En effet, souligne un communiqué des deux institutions, la production de données «genrées» est indispensable à la mise en œuvre de projets pertinents pour développer l’égalité homme-femme et, ainsi, améliorer la condition féminine.

«L’appui de l’Afd permettra d’accélérer la mise en œuvre du projet Les Femmes Comptent et de ses activités phares autour des indicateurs nationaux de genre et des objectifs du développement durable», informe le communiqué. Il s’agit selon cette source, de la désagrégation des données dans les domaines des violences basées sur le genre, de l’emploi formel, de l’éducation et de l’entreprenariat féminin.

«Les statistiques de genre fiables constituent un pilier incontournable pour éclairer la recherche, le plaidoyer, les politiques et les programmes en faveur de l’égalité entre les sexes, le leadership et l’autonomisation des femmes», informe le communiqué. C’est donc à dessein que la cérémonie de lancement officielle de ce partenariat entre l’Afd et Onu Femmes coïncide avec la Journée internationale de la femme 2021. L’édition est placée sous le thème «Leadership féminin: Pour un futur égalitaire dans le monde du Covid-19» en reconnaissance des immenses efforts déployés par les femmes et les filles pour construire un futur plus égalitaire à l’issue de la pandémie.