Suite au naufrage en pleine mer avec la perte de jeunes sénégalais, le député Abdou Mbow adresse une question écrite au Pm Ousmane Sonko. Et c’est pour demander au nouveau régime la solution proposée aux jeunes pour les sortir de l’ornière.

Par Amadou MBODJI – Une question écrite du député Abdou Mbow, président du Groupe parlementaire Bby, est adressée au Premier ministre Ousmane Sonko suite à la tragédie nationale. Une tragédie nationale où près d’une centaine de jeunes Sénégalais ont perdu la vie en mer au large des côtes mauritaniennes.

Rappelant les promesses faites par Sonko durant la campagne présidentielle, notamment l’allocation mensuelle de 150 000 francs pour les jeunes, M. Mbow demande des solutions concrètes pour mettre fin à ce phénomène tragique. «Nous ne sommes plus au temps de la campagne présidentielle durant laquelle, adossé à votre manque d’expérience, vous promettiez à chaque jeune de ce pays une allocation mensuelle de 150 000 francs, pour leur éviter de prendre la mer et de fuir ce pays dont les dirigeants, selon vous, n’avaient aucune solution alternative pour la jeunesse», écrit le député.

«Maintenant que vous êtes à la tête du gouvernement du Sénégal, quelles solutions proposez-vous à cette jeunesse désemparée pour mettre fin à ce phénomène ?», demande Abdou Mbow au Premier ministre Ousmane Sonko.

Le député critique l’absence de Ousmane Sonko également devant la Représentation nationale pour faire sa Déclaration de politique générale, comme l’exige la Constitution. Selon le parlementaire Bby, cette déclaration aurait aidé à clarifier les orientations, le cap et les objectifs du gouvernement, offrant ainsi une boussole aux jeunes désespérés.

«Il est urgent, Monsieur le Premier ministre, de me dire quelles mesures et politiques vous comptez engager, sans délai, pour cette brave jeunesse dont la bonne foi a été abusée par vos utopiques promesses. Le pays et tous ceux qui n’avaient pas lu votre livre «Solutions» attendent les vraies solutions, celles qui, entre autres, empêcheront ces drames récurrents», a conclu Abdou Mbow, président du Groupe parlementaire Benno bokk yaakaar (Bby).

