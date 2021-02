La commune de Mbour figure parmi les épicentres de la maladie du Covid-19 dans le département avec plus de 400 cas. Les sites tels que le quai de pêche, le marché central, la gare routière ou les établissements scolaires constituent des foyers pour la propagation du virus. Au vu de cette situation et surtout après les nombreux cas de Covid notés dans certains établissements scolaires, le lycée Demba Diop de Mbour a bien préparé la reprise des cours après les vacances d’une semaine. Les autorités de cet établissement, ayant apprécié à sa juste valeur la situation actuelle, ont pris un certain nombre de mesures pour freiner la propagation du virus et permettre aux élèves d’étudier sans la menace de cette maladie.

Selon Yankhoba Niassy, le proviseur du lycée Demba Diop, depuis quelques jours, le cadre intérieur du lycée, à savoir : la cour de l’établissement, les toilettes, les bureaux et les salles de classes sont nettoyés et désinfectés.

Pour ce faire, le lycée, qui était en chantier, a retrouvé son emploi du temps normal. «Nous sommes encore en chantier, mais compte tenu de la situation d’adaptation difficile qu’on a essayée, et qui a marché jusque-là, nous avons estimé qu’il fallait un peu bousculer les choses pour que nous puissions retourner au régime normal. C‘est ce qui a été fait avant de partir en vacances du 1er trimestre. Le censeur a repris les anciens emplois du temps et les a remis à jour pour la reprise. Donc, nous allons reprendre le cours normal du fonctionnement de notre établissement», rappelle Yankhoba Niassy qui n’a pas manqué d’annoncer que tout est fin prêt pour un bon déroulement des cours au lycée Demba Diop de Mbour.

Pour les mesures barrières, un dispositif assez impressionnant est déjà mis en place, «d’abord au niveau du portail, ensuite au niveau de chacune des 4 zones que nous avons. Les lave-mains vont être renforcés au niveau de chaque surveillance, devant l’administration également il y a un dispositif. En plus de ce dispositif matériel, il y a le dispositif organisationnel. Chaque matin, il y aura ‘’un comité d’accueil’’ qui va recevoir les élèves, leur exige de se laver les mains, de porter correctement leurs masques et qui leur fera un rappel constant de ces gestes barrières au même titre que la distanciation physique. Nous avons reçu un appui consistant de 10 000 masques de l’Ia de Thiès, avec du gel et du savon, avant d’aller en vacances. Ceci nous a permis de renforcer ces mesures barrières en dotant de masques tout le personnel et tous les élèves.», se glorifie le proviseur du lycée Demba Diop. Il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. «Nous allons continuer à être vigilants aussi bien au portail qu’à l’intérieur. Nous avons également eu une rencontre à la veille des fêtes avec nos collègues professeurs. Nous avons partagé à cette occasion, pour que des efforts soient faits dans les classes pour sensibiliser les jeunes à mieux respecter le protocole sanitaire. Nous espérions ainsi qu’en peu de temps les choses pourraient s’améliorer», espère M. Niassy.

Interpellé sur la difficulté de surveiller les élèves dans la cour de l’école durant les heures de pause, le proviseur rassure qu’il y a un comité de veille, composé de 6 équipes, qui veille au grain. «C’est-à-dire que chaque jour un comité, composé de surveillants, des personnels de l’administration, des quelques collègues qui sont très sensibles à la pandémie et qui se sont portés volontaires pour nous appuyer, va se charger d’accueillir les enfants à l’entrée à partir de 7h, mais également de sillonner régulièrement la cour, les couloirs, pour rappeler les gestes barrières. Dans les classes, nous avons le relais des professeurs qu’il ne faut pas aller perturber sous prétexte qu’on est un comité de veille», a conclu le proviseur.