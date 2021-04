Pour mieux promouvoir leur employabilité, les jeunes responsables des centrales syndicales et certains ministères ont mis en place une plateforme de dialogue social et formulé des recommandations après leur 21e session plénière.

Les rideaux sont tombés hier sur l’atelier de partage des recommandations de la 21e session plénière du Haut conseil du dialogue social (Hcds). Cette assemblée, qui a réuni une quarantaine de jeunes issus des centrales syndicales et de certains ministères, sur le thème «Promouvoir l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes au Sénégal», a permis aux participants de porter leur réflexion sur «la politique de promotion de l’employabilité prévue par le Code du travail et la Convention nationale Etat-employeurs, de revoir les stratégies de promotion de l’emploi et de la formation des jeunes, développées par le Fonds de financement de la formation technique (3Fpt)», entre autres.

Ainsi, après deux jours de réflexion, ces derniers «ont jugé utile de mettre en place la plateforme des responsables des jeunes des centrales syndicales en dialogue social». D’après Ibrahima Fall, coordonnateur de la plateforme, «celle-ci a pour mission de contribuer à la formation et au renforcement de capacités des jeunes syndicalistes en dialogue social dans les entreprises et les lieux de travail, de contribuer à la formation des jeunes pour des emplois décents et mener un plaidoyer auprès des décideurs pour une politique de l’employabilité des jeunes et l’entreprenariat, et enfin d’accompagner les jeunes dans le cadre de la formation qualifiante en partenariat avec les hauts conseils du dialogue social». A en croire le coordonnateur, «le rapport de leurs activités a été transmis au chef de l’Etat».

Dans le même sillage, poursuit Ibrahima Fall, les participants ont aussi apprécié à sa juste valeur la «mise en place du Conseil national pour l’insertion des jeunes (Cnij). Lequel ne tardera pas à se réunir dans l’espoir que le président de la République soutiendra les directives et les perspectives».

Mais pour mieux prendre en considération la problématique de l’employabilité des jeunes profondément affectés par la crise sanitaire actuelle, la plateforme des responsables des jeunes des centrales syndicales en dialogue social a formulé quelques recommandations. Il s’agit, énumère Ibrahima Fall, «de réactualiser la politique nationale de l’emploi pour capitaliser tous les dispositifs de promotion de l’employabilité et de l’entreprenariat des jeunes et des femmes existants, de prendre les dispositions pour suivre et anticiper sur les évolutions susceptibles d’affecter les emplois et les qualifications requises par la finalisation de la mise en place de l’Obser­va­toire national de l’emploi et des quali­fications professionnelles, entre autres…»