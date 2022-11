Le match Sénégal-Equateur sera dirigé par Clément Turpin qui a déjà eu à arbitrer dans cette compétition puisqu’il était au sifflet de la rencontre entre l’Uruguay et la Corée du Sud. Turpin sera assisté par ses compatriotes Nicolas Danos et Cyril Gringore. A la Var on aura également un Français : Jérôme Brissard.

Bakary Gassama pour Qatar-Pays-Bas

De son côté, Papa Bakary Gassama fera son entrée en lice ce mardi. L’arbitre international gambien de 43 ans a été choisi par la Fifa pour diriger Qatar-Pays Bas. Gassama était déjà présent en Russie lors de la précédente édition. Il sera assisté par le Camerounais Elvis Noupue et l’Egyptien Mahmoud Ahmed Abouelregal. Le Marocain Redouane Jiyed, qui sera assisté par son compatriote Adil Zourak, se chargera de la Var.

Par Hyacinthe DIANDY hdiandy@lequotidien.sn (Envoyé spécial au Qatar)