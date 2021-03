La Couverture maladie universelle (Cmu) connaît une bonne mise en œuvre dans la région de Fatick, notamment dans le département de Foundiougne où l’Union départementale d’assurance maladie (Udam), avec ses 70% de couverture, n’est pas loin d’atteindre l’objectif national de 75%. C’est le constat fait, vendredi dernier, dans la capitale du Sine par le Directeur général de l’Agence nationale pour la couverture maladie universelle (Anacmu), Dr Bocar Mamadou Daff, au terme de la réunion de clôture de la tournée qu’il venait d’effectuer dans la zone centre, pour voir l’état de mise en œuvre de cet important programme du Président Macky Sall.

Avec un taux de couverture de 70%, l’Union départementale d’assurance maladie (Udam) de Foundiougne est en passe d’atteindre l’objectif de 75% fixé par le chef de l’Etat, Macky Sall, dans le cadre de la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle (Cmu). Un état de fait dont s’est fortement réjoui le Directeur général de l’Agence nationale pour la couverture maladie universelle (Anacmu), le vendredi 26 février à Fatick, lors de la clôture d’une tournée consacrée à l’état de mise en œuvre de la Cmu dans les régions de Kaffrine, Kaolack et Fatick.

A en croire Dr Bocar Mamadou Daff, c’est en raison de ses belles performances que l’Udam de Foundiougne a inspiré les mutualistes des départements de Fatick et Gossas qui, à leur tour, veulent passer à un «modèle Udam», c’est-à-dire à une union départementale qui est professionnalisée avec une Assemblée générale, un Conseil d’administration mais aussi une unité de gestion professionnelle avec un directeur. «Les deux départements ont, chacun, entamé le processus de négociation avec les mutuelles dont 17 dans le département de Fatick et 6 dans le département de Gossas. Finalement, ils sont tous arrivés à un consensus avec l’appui des autorités administratives et territoriales. Ils ont eu également l’appui des partenaires techniques et financiers qui vont leur remettre chacun un véhicule», a fait savoir Dr Daff.

Dans le même ordre d’idées, le président du Conseil d’administration de l’Union régionale des mutuelles de santé de Fatick, El Hadj Bassirou Dia, a indiqué que le modèle de l’unité départementale est celui qui prend le mieux en charge les préoccupations des populations. C’est pourquoi, a-t-il souligné, sa réussite a fait qu’il est en train de faire des émules dans des pays de la sous-région, comme le Togo et la Mauritanie.

Par ailleurs, Dr Bocar Mamadou Daff a, de manière générale, salué le dynamisme de la Cmu dans la région de Fatick, avec un taux de pénétration de 76,51%, et un taux de couverture de 30,76%, soit un nombre total de bénéficiaires de 277 mille 35. Non sans rappeler qu’en 2020, l’Etat, à travers la Cmu, a mobilisé 1 milliard 244 millions 306 mille 371 francs, dont 407 millions 139 mille 231 francs payés au titre des initiatives de gratuité, 230 millions 359 mille 500 francs au titre des subventions générales et 606 millions 807 mille 640 francs pour ce qui concerne les subventions ciblées.