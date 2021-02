Chaque année, le 14 février est un jour où on célèbre l’amour. Fleurs, chocolats, cartes sont offerts tandis que dîners intimes et sorties divertissent les couples. Cette année, le Covid-19 est venu s’immiscer dans cet agenda. Les amoureux de Dakar et Thiès, deux villes soumises au couvre-feu, devront trouver une autre façon de célébrer l’amour.

462 cas de Covid-19 en 24h au Sénégal. Un record absolu qui rend la situation sanitaire du pays encore plus désastreuse. La pandémie de Covid-19 a déjà eu raison des cérémonies familiales, des sorties entre amis et des grands «khawaré» du Grand Théâtre. En raison de cette maladie, les salles de spectacle ont été fermées et les rassemblements interdits. Célébrer la fête des amoureux pourrait s’avérer compliqué dans ces conditions. Voire impossible. Mais au vu de l’insouciance des Sénégalais et de leur difficulté à respecter les mesures barrières, il est permis de penser que cette situation sanitaire n’affectera nullement leur ardeur à célébrer l’amour. Contrairement à toutes les autres années, ce 14 février, les amoureux de Dakar et de Thiès devront rivaliser d’ingéniosité pour vénérer Cupidon, parfois au péril de leur santé sûrement. L’ambiance est déjà plombée. Il faut aller dans les rues commerçantes de la capitale pour espérer plonger dans l’ambiance de la fête. Chez quelques enseignes, pâtisseries, boutiques de cadeaux ou fleuristes, les vitrines portent les couleurs rouges et noires de la fête et on compte bien regarnir ses caisses en ces temps de morosité économique. Mais côté divertissement, c’est plutôt le calme plat. Les radios et télés qui se faisaient l’écho des évènements habituels qui marquaient cette célébration ont quelque peu lâché du lest. A peine quelques spots publicitaires des opérateurs de téléphonie se font entendre sur les ondes, faisant la promotion de leurs tarifs préférentiels. La fermeture des salles de spectacle, le couvre-feu instauré à partir de 21h sont passés par-là pour doucher l’enthousiasme festif des couples. Cette année, il faudra sans doute faire preuve d’imagination pour déjouer les règles et tirer son épingle du jeu. Mais pas de panique ! Des solutions existent, informe le coach en séduction Kira. La spécialiste que nous avons sollicitée note dans un premier temps que pour les couples la date est importante et le moment est à saisir pour «le renouvellement du projet d’amour». «C’est un jour pour faire la trêve et suivre une fête d’ambiance universelle comme une fête religieuse ou de fin d’année», indique le coach. Mais dans ce contexte particulier, comment marquer le coup ? En célébrant la fête autrement, souligne coach Kira. Avec le couvre-feu et la frénésie qui semblent saisir les automobilistes à l’approche de l’heure du couvre-feu, prévoir un dîner en tête-à-tête au restaurant pourrait s’avérer quelque peu aventureux. Mais, indique Kira, s’il n’est pas possible d’organiser une sortie, pas de panique non plus. La fête va se célébrer à la maison, en concoctant un menu délicieux, suggère Kira. Mais attention, ce repas ne doit pas être ordinaire, ajoute-t-elle. «Il faut une belle décoration. Et si vous ne pouvez pas, faites appel à un professionnel», conseille-t-elle. Mais coach Kira a une idée précise du genre d’ambiance qu’il faudrait installer. «Draps, peignoirs sérigraphies, location de jacuzzi, une bonne ambiance dans la chambre», souffle le coach.

Considérée comme la fête des amoureux, la Saint Valentin est une fête dont les origines remontent au 14e siècle. Traditionnellement, les couples s’offrent des cartes, des chocolats ou des fleurs. Des roses de préférence, puisque cette fleur est considérée comme la préférée de Venus, la déesse de l’amour. Fête de l’amour, la Saint Valentin est également un moment pour exprimer l’amour sous toutes ses formes.