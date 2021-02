Malgré une dernière tentative de Newcastle puis de West Ham, Gana Guèye ne bougera pas de Paris. Idem pour Mbaye Niang qui va continuer à prendre les «Rennes» du club breton.

Idrissa Gana Guèye va finalement rester au Psg. Le milieu sénégalais n’a pas souhaité quitter la capitale française sans certaines certitudes.

Ce lundi très tôt, on annonçait que Newcastle faisait le forcing pour l’enrôler sous forme de prêt. Sous contrat avec le Psg jusqu’en juin 2023, Gana préfère rester dans le club de la capitale, c’est en tout cas ce qu’il a signifié à ses dirigeants au retour de Lorient, où les Parisiens se sont inclinés, ce dimanche (2-3).

Toujours dans la journée d’hier, L’Equipe annonce qu’un départ reste possible dans les prochaines heures. West Ham se serait en effet manifesté et cette fois, l’international sénégalais semble davantage emballé par l’actuel 5e de Premier League. Et que des discussions seraient en cours. L’attente fut longue comme d’ailleurs les heures qui nous séparaient de minuit, heure limite en ce 1er février.

Mais rien n’a bougé entretemps confirmant la décision de l’ancien Lillois de rester à Paris ; avec bien sûr des risques réels de s’éterniser sur le banc.

Quid de Mbaye Niang qui était aussi dans la même situation ? Le club entraîné par Julien Stéphan comptait aussi se séparer de Mbaye Niang. L’attaquant était notamment courtisé en Italie par Bologne et le Genoa. Mais il va finalement resté à Rennes. C’est ce qu’a confié Florian Maurice dans l’émission L’Equipe du Soir. «Non, tout est fermé. On n’a plus de dossiers en attente. Mbaye Niang a décidé de rester à Rennes. Quelques clubs s’étaient renseignés, mais il a décidé de finalement rester à Rennes.»

Dele Alli ne viendra pas

Concernant enfin Dele Alli, les Spurs étaient d’accord pour le libérer, mais à une seule condition ; celle de pouvoir bénéficier d’un remplaçant au même poste. Ils avaient des vues sur leur ancien protégé Christian Eriksen. Or, l’Inter Milan a refusé de céder son milieu de terrain danois. Résultat des courses : aucun mouvement n’a pu s’opérer et Paris va devoir faire avec les joueurs qu’il a dans son effectif.

