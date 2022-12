La commune de Mbour a obtenu un financement de 160 millions de francs Cfa au profit des acteurs de la pêche, grâce au soutien du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), via son sous-fonds destiné aux collectivités territoriales, le Fonds de garantie pour les villes (Fogavilles).

Par Alioune Badara CISS (Correspondant) – Cheikh Issa Sall, maire de la commune de Mbour et l’Administratrice générale du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), Thérèse Faye Diouf, ont signé samedi, une convention de financement au profit des pêcheurs, mais aussi des acteurs économiques de la commune de façon générale.

«Cette convention traduit l’engagement de nos entités à contribuer financièrement à hauteur de 40 millions de francs Cfa chacune, ce qui fait un montant total de 80 millions de francs Cfa. Cette somme ainsi constituée permettra de lever à la Mutuelle d’épargne et de crédit pour la promotion de la pêche (Mecpropem), la mutuelle partenaire, 80 millions de francs Cfa. Ce qui va nous permettre d’avoir un financement de 160 millions de francs Cfa au profit des acteurs de la pêche de la commune de Mbour», explique Thérèse Faye Diouf.

L’Administratrice du Fongip rappelle que le Fonds de garantie travaille au quotidien à territorialiser les financements, pour que toutes les couches de la population puissent avoir accès à ses lignes de garantie et à ses financements, à travers les mutuelles partenaires. Elle appelle ainsi les bénéficiaires à en faire bon usage. Mais avec l’engagement de la mairie, elle espère enregistrer des résultats probants.

Du côté de l’équipe municipale, les élus considèrent que cette convention va permettre à la commune de Mbour de renforcer le fonds communal pour accompagner les initiatives des jeunes et des femmes dans le domaine économique. C’est pourquoi, indique Cheikh Issa Sall, l’édile de Mbour, «nous avons lancé un appel aux populations et aux bénéficiaires pour que ces fonds soient gérés de manière efficace et efficiente, que les remboursements soient respectés parce que de ce remboursement dépend la survie de ces fonds, mais également il y a beaucoup d’autres personnes qui attendent de bénéficier de ces fonds».

abciss@lequotidien.sn