Renforcer les recettes fiscales locales pour financer le développement des collectivités territoriales, c’est le nouveau challenge du Forum civil qui a lancé avant-hier, dans la commune de Thiès-Ouest et pour 6 mois, le Projet pour la promotion de l’engagement citoyen dans le secteur extractif et le processus budgétaire. En partenariat avec Oxfam, l’organisation de la société civile entend, à travers ce projet, garantir un éventail de ressources financières suffisamment large aux collectivités locales pour leur permettre d’exercer leurs missions, et parmi elles les ressources d’origine fiscale.

La fiscalité locale est un jalon essentiel de l’accès aux financements pour les investissements urbains. Selon Alioune Babou, coordonnateur du Forum civil/Section Thiès, «on ne peut pas développer notre pays en comptant seulement sur les ressources extérieures». Surtout que, estime-t-il, «avec la pandémie mondiale du Covid-19, il y a un réel problème pour avoir des ressources extérieures. Tous les pays sont en train de vivre des épreuves». Et donc «on se rend compte de plus en plus que les budgets ne peuvent plus dépendre de l’extérieur» ; d’où la pertinence de ce projet qui va aider, selon M. Babou, «les collectivités territoriales à avoir plus de recettes».

Comment ? Le coordonnateur du Forum civil/Section Thiès explique : «Un comité territorial de justice fiscale a été mis sur pied après une formation de ses membres sur le suivi budgétaire et la mobilisation des ressources. A la suite de cette formation, un plan d’actions sera mis en place. Il nous permettra concrètement de descendre sur le terrain pour approcher les contribuables et les inciter à donner assez de ressources aux collectivités territoriales qui, à leur tour, vont améliorer leurs conditions de vie».

Pour dire que «l’objectif consiste à faire en sorte pour que les recettes locales puissent être mieux identifiées et que les collectivités territoriales puissent recouvrer le maximum de recettes pour pouvoir faire elles-mêmes face aux dépenses sans pour autant avoir besoin nécessairement de chercher des recettes extérieures».

Le patron régional du Forum civil indique que le comité va adopter «une démarche pédagogique», en allant vers les populations pour leur expliquer la signification, l’importance de l’impôt et leur montrer que ce qu’elles donnent revient vers elles en termes de services. Il s’agit de l’eau, l’électricité, la santé et tous les autres services qu’elles utilisent dans leur vie quotidienne. Lesquels services ont besoin de ressources pour exister et elles doivent provenir des populations. «Il faut donc que les populations comprennent que si elles veulent de bonnes routes, des structures sanitaires de qualité, une eau potable et un cadre de vie agréable, elles doivent s’acquitter de leurs impôts et ne pas voir l’impôt comme une perte, mais plutôt un gain», plaide M. Babou.

L’objectif du Forum civil est d’avoir au moins une «amélioration de 50%, voire 80%, de recouvrement des impôts et taxes locales. Si nous parvenons à cela, c’est-à-dire à amener quelques contribuables à aller payer leurs imports de leur propre chef sans une contrainte majeure, c’est déjà bien. Et cela existe dans certains pays où il y a ce que l’on appelle un civisme fiscal. C’est quand l’individu n’attend pas qu’on lui demande de payer. Notre travail consiste à déconstruire la mauvaise perception de l’impôt».