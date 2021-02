Le 34e sommet de l’Union africaine (Ua) s’est tenu samedi par visioconférence. Lors de son discours, Macky Sall a insisté sur la politique de la bonne marche qui devrait être le socle de l’institution. «Il nous faut également optimiser les dépenses budgétaires et asseoir davantage une culture de la bonne gouvernance, de redevabilité, d’éthique et de gestion basée sur les résultats», a-t-il soutenu en demandant de «mettre en œuvre intégralement les recommandations du rapport d’audit pour la période 2014-2020».

Dans le même sillage, le Président Sall, qui a exprimé sa reconnaissance à ses pairs qui l’ont choisi pour présider l’Ua en 2022-2023, a invité la Commission à «finaliser en 2021 les réformes administratives et financières en vue de la révision du règlement financier, du statut du personnel». Le Président Sall a également appelé à «l’adoption du nouveau système de quota du personnel pour les Etats membres, mais aussi d’une politique de recrutement basée sur le mérite et les compétences».

Me Aïssata Tall, qui a fait une lecture expliquée du discours, dit : «Je pense que ce qu’il a voulu expliquer, c’est que l’institution doit aller vers beaucoup plus d’efficacité et de rationalité dans les dépenses, faire de telle sorte que les candidats aux postes de commissaires et de président soient choisis sur la compétence pour qu’assurément l’Union africaine soit une institution transparente ,ouverte et efficace au service des Peuples africains», explique le ministre des Affaires étrangères sur la Rts.