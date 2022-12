Confronté au départ de Otto Addo à l’issue de l’élimination en phase de groupes de la Coupe du monde 2022, le Ghana se cherche un nouveau sélectionneur. Ambitieux, les Black Stars seraient déterminés à frapper un grand coup. D’après Asempa FM, la Fédération (Gfa) aurait ainsi entamé des discussions avec Thomas Tuchel ! Libre depuis son limogeage de Chelsea en septembre dernier, l’Allemand accepterait-il de tenter une première expérience en sélection sur le continent africain ? Les chances sont faibles a priori.

C’est pourquoi d’autres noms circulent. D’abord Chris Hughton, présenté comme le grand favori, et George Boateng, tous deux d’origine ghanéenne. Mais aussi le Belge Tom Saintfiet (Gambie), grand baroudeur du football africain, plus le Serbe Dragan Stojkovic et le Portugais Paul Bento, qui coachaient respectivement la Serbie et la Corée du Sud lors du dernier Mondial.

Afrik-foot