L’Alliance And Gueusseum et l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal déroulent leur 7ème plan d’action.

Chacune de ses organisations a décrété un mot d’ordre de grève. Les travailleurs des collectivités territoriales vont observer 72 heures de grève, les 14, 15 et 16 décembre 2022.

L’Alliance And Gueusseum, de son côté, a tranché sur une durée de 48 heures. Cette grève des agents de la santé va avoir lieu les 15 et 16 décembre. A ce mot d’ordre s’ajoute une rétention des informations sanitaires et sociales. Il est aussi prévu la poursuite du boycott des supervisions, des sessions de formation, des réunions de coordinations et réunions de staff.

Cette grève qui a perduré se poursuit. Les syndicalistes sont mécontents de « l’absence d’actes matérialisant les accords du 10 mai 2022 portant augmentations des salaires et harmonisation du paiement de l’indemnité de logement à tous les agents de la Santé et de l’Action sociale ainsi qu’aux agents des collectivités territoriales ». Ils réclament aussi la résolution des crises en cours dans les hôpitaux de Ourossogui, de Talibou Dabo et de Mbour.