La ville nouvelle de Diamniadio vient se renforcer avec un élément important dans sa vocation de pôle scientifique et intellectuel à côté de ses autres fonctionnalités. L’université Amadou Makhtar Mbow, qui y a été inaugurée hier, est un élément du puzzle qui vient donner plus d’envergure dans l’ambition de faire du Pôle urbain de Diamniadio une cité futuriste.

Par Alioune Badara NDIAYE – Un renfort au cerveau de la ville en construction de Diamniadio. La parabole est faite par le Président Macky Sall qui considère l’université Amadou Makhtar Mbow (Uam), qu’il a inaugurée jeudi, comme un pas de plus dans sa volonté de faire de Diamniadio une cité modèle. «L’Uam vient en effet renforcer le «cerveau» de la nouvelle ville de Diamniadio, en renforçant son pôle intellectuel et scientifique, contribuant ainsi à sa vocation de cité moderne, multifonctionnelle et inclusive», s’est réjoui le Président Sall. «Ce nouvel établissement universitaire, futuriste dans sa conception et sa réalisation, est doté, entre autres commodités, de différents réceptacles pédagogiques de 3000 places, d’un amphithéâtre de 1500 places, d’une grande bibliothèque, de laboratoires et blocs administratifs», a égrené le président de la République pour l’infrastructure, 2ème université publique de la région de Dakar, qui vient élargir la carte de l’enseignement supérieur et offrir de nouvelles possibilités d’accueil et d’éclosion de talents chez les étudiants. A ceux-ci, le Président Sall n’a pas manqué d’adresser un message de persévérance et d’abnégation en les exhortant surtout à faire du parrain de leur établissement, un modèle. «Je souhaite également que vous mesuriez l’honneur qui vous est fait d’avoir comme parrain, le patriarche Amadou Makhtar Mbow », a-t-il dit. « La qualité d’une université, dépend de ses infrastructures et de ses commodités ; mais ce qui fait sa pérennité et sa réputation, c’est surtout la qualité des hommes et des femmes qui la fréquentent (…) Soyez des apprenants de qualité», a-t-il recommandé. «Je sais ce qu’est la vie d’un étudiant, et j’en connais un peu sur l’état d’esprit du campus : ses moments d’euphorie, de doute et d’interrogations. Mais la grande leçon que j’ai surtout apprise, croyez-moi, c’est de ne jamais me laisser divertir dans le travail», a fait savoir Sall avant de poursuivre : «Revendiquer est dans l’ordre naturel des choses pour un étudiant. Mais ne vous laissez pas divertir dans vos études. Ne cédez pas à la violence. Tout cela ne mène à rien, sinon au retard et à l’impasse.» Il leur a aussi rappelé qu’être étudiant n’est qu’un passage éphémère de la vie qui doit ouvrir la voie à d’autres perspectives. «Surtout que vous êtes la relève pour demain», les a-t-il galvanisés. Vibrant hommage a été rendu à l’ancien Directeur général de l’Unesco ayant, en plus du nom, cédé sa bibliothèque à l’université. «Avec le patriarche Amadou Makhtar Mbow, un illustre fils du Sénégal, cette université ne saurait trouver meilleur parrain», a fait prévaloir Macky Sall. Une partie de l’université a été réceptionnée dans les délais grâce au professionnalisme de l’entreprise Summa international que le Président sénégalais a vivement félicitée. «L’autre partie sera achevée dans les années à venir», a précisé Macky Sall ayant rappelé, à l’occasion, la construction de l’Ussein de Kaolack et de l’université Iba Der Thiam de Thiès comme jalons dans sa volonté d’élargir la cartographie universitaire du pays.

Faire profiter les étudiants de l’écosystème du Pôle urbain

Le président de la République souhaite, dans la dynamique, que les étudiants des établissements publics bénéficient de la proximité avec les installations pour mieux se parfaire. «J’engage le gouvernement à faire en sorte que l’Uam et l’Isep de Diamniadio puissent bénéficier de l’écosystème scientifique, technologique et professionnel du Pôle urbain de la ville», a insisté Sall. Il s’agit du parc des technologies numériques, du futur vaccinopole de l’Institut Pasteur, de l’Iressef du Ter, du supercalculateur et autres. «Je souhaite que toutes ces structures et d’autres installées ici, bâtissent, selon des modalités à convenir, des partenariats pour le partage d’expériences, la formation et des stages pratiques, en vue de valoriser le potentiel des étudiants et favoriser leur employabilité et leur insertion», a-t-il indiqué.