Il y a le secret de l’instruction. Mais, il y a les «vérités» des deux protagonistes. Après la sortie de Sonko, qui a refait le film des minutes de l’audition dans le bureau du Dji, Adji Sarr a lancé sa contre-offensive. On est désormais loin de l’image de la petite fille, apeurée, sortie à l’écran au lendemain de l’éclatement de ce dossier de viol. Désormais, l’accusatrice, avec une image plus soignée, ne mâche plus ses mots pour faire le procès de «PROS»…. Si proche si loin d’un procès qui sera décidé par le juge d’instruction.