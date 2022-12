Le gardien de but de l’Angleterre, Jordan Pickford, espère déjouer les plans du staff technique des Lions pour réaliser un autre cleen sheet, ce dimanche en 8es de finale du Mondial. «Nous savons que chaque match va être difficile, mais nous allons nous appuyer sur l’élan de la phase de groupe où nous avons pu récolter 7 sept points et une bonne prestation lors de notre dernier match. Vous savez, les deux clean sheets enregistrés sont importants pour moi, j’espère encore en faire un contre Sénégal en huitièmes de finale», a réagi Jordan Pickford.

Avant d’ajouter : «Nous prenons les matchs les uns après les autres. Nous savons que nous nous dirigeons vers une étape très difficile contre le Sénégal, donc il faut bien se préparer. Nous savons qu’ils ont remporté la Coupe d’Afrique des nations, une bonne équipe, mais c’est une autre étape à laquelle nous devons être prêts et je sens que nous le serons et relèverons ce défi contre le Sénégal», estime le gardien des Three Lions.