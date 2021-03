La cérémonie officielle de la Journée mondiale du théâtre aura lieu ce samedi au Théâtre national Daniel Sorano. Selon le ministère de la Culture et de la communication, ce sera l’occasion «d’un bilan annuel des activités du quatrième art et d’une projection sur les réalisations à opérer dans le court et moyen terme». Les professionnels des différents métiers et en général du développement culturel seront bientôt réunis en comité pour élaborer un document d’orientation stratégique menant à la modernisation et au développement durable du secteur, annonce le communiqué de la tutelle. Contrairement à l’année dernière où les conditions sanitaires ne permettaient pas une célébration avec le public, le 4e art pourra renouer avec son public cette année, mais «pour un programme allégé», indique le ministère.