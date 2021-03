Ousmane Sonko, le cameraman de Jotna tv et son garde du corps ne sont plus en garde à vue. Sous le coup d’un mandat d’amener, le leader des patriotes reste à la Section de recherches pour déférer à la convocation du Doyen des juges. Son avocat vient de le confirmer sur la Tfm.

Selon Maimouna Ndour Faye, les gardes du corps de Ousmane Sonko sont en train d’être libérés. Il faut rappeler que Sonko fait l’objet de 3 procédures. En effet, il est inculpé pour « viols et menaces », » appel à l’insurrection » et » trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisé ». D’ailleurs, mercredi c’est en allant au tribunal déférer à la convocation du juge du 8ème cabinet qu’il a été arrété. Depuis lors, des manifestations ont eu un peu partout au Sénégal occasionnant officiellement le décès de 4 personnes. Un appel à manifester a été lancé pour 3 jours à partir de ce lundi.