L’affaire Ousmane Sonko continue à provoquer une vague de colère et d’inquiétude marquée par des arrestations, manifestations, affrontements et destructions de biens publics et privés à travers le pays. Dans un communiqué, la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance «s’indigne de cette situation de tensions et de terreurs dans laquelle le Sénégal est plongé et dont l’issue reste encore incertaine». Cette organisation appelle l’ensemble des acteurs à «œuvrer pour l’apaisement du climat social et politique et la préservation des droits individuels et collectifs». Elle invite aussi «l’Etat du Sénégal et toutes les parties prenantes au dialogue inclusif et constructif pour un Sénégal de paix et appelle à la non-violence». Vendredi ce sont les femmes du Bois sacré qui ont manifesté pacifiquement à Ziguinchor. Les manifestations sont plus violentes à Bignona où 2 morts ont été déjà enregistrés en 2 jours.