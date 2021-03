Les citoyens sont appelés à s’abstenir de tout acte qui pourrait fragiliser l’institution judiciaire. Ils doivent plutôt avoir une démarche contributive pour améliorer son fonctionnement, selon le Forum du justiciable. Plusieurs tribunaux ont fait l’objet d’attaque lors des manifestations consécutives à l’affaire Ousmane Sonko.

Le Forum du justiciable invite les citoyens à s’abstenir de tout acte qui pourrait fragiliser l’institution judiciaire. Il leur demande d’avoir une démarche contributive pour améliorer son fonctionnement. Au cours des récents évènements survenus au Sénégal, des tribunaux comme le Tribunal de grande instance Pikine-Guédiawaye ont été attaqués par des manifestants. Toutefois, le Forum du justiciable recommande aux autorités étatiques de procéder aux réformes idoines pour renforcer l’indépendance de la justice qui, dit-il, confèrera au procès son caractère équitable, synonyme de respect des droits de la défense et la protection des droits et libertés fondamentaux. «Les évènements qui ont secoué ces derniers jours le pays, marqués par des pertes en vies humaines, arrestations, affrontements et destruction de biens publics et privés, semblent révéler dans une certaine mesure, le manque de confiance des citoyens envers l’institution judiciaire. Et ce manque de confiance se manifeste par des contestations, renforce les disparités en même temps qu’il mine les valeurs démocratiques et les principes de l’Etat de droit», commente le Bureau exécutif.

«A l’image de la balance, inscrite au fronton de l’institution judiciaire, symbole d’égalité de tous les citoyens devant la loi, il ne faut en aucune manière, que le justiciable ait l’impression que ceux qui le poursuivent sont plus forts que ceux qui le défendent. Le justiciable doit être convaincu que la justice à laquelle il fait référence est capable de lui garantir un procès équitable», ajoute le communiqué du président Babacar Bâ et ses camarades.

Ces derniers déclarent que l’administration de la justice requiert le respect de certaines règles et principes fondamentaux considérés comme des normes universelles pour garantir l’exercice d’une justice au-dessus de tout soupçon. Mais ils soulignent aussi que la justice, surtout la justice pénale, considérée comme la vitrine du droit, joue un rôle considérable en matière de régulation sociale et de protection de l’ordre public.