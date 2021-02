«(…) Beaucoup de gens disent : Mais qu’est-ce que Ousmane Sonko faisait dans un établissement de massage ? J’aimerais apporter quelques éclaircissements par rapport à cela. J’ai subi depuis 2007 des massages thérapeutiques pour raisons de santé, suivis par un spécialiste orthopédiste qui viendra éventuellement témoigner au procès, un médecin généraliste avec un dossier médical complet que voici (il brandit une pile de dossiers), les radios, les Irm, les recommandations… Et parmi ces dernères, il m’avait été prescrit, puisqu’il s’agit de problèmes lombaires que je n’aurais jamais révélés d’ailleurs si ces circonstances ne s’étaient pas présentées. Nous sommes dans une culture malheureusement où, dès que celui qui prétend à des responsabilités dit qu’il souffre de quelque chose, les gens peuvent être amenés à considérer que c’est un handicap, or ce n’est pas le cas. Je pratique mon sport tous les jours, je fais mes activités, quand je vais en tournée ou quand je suis en activité, même mes gardes du corps ne peuvent pas suivre mon rythme. Chacun d’entre nous traîne quelques pathologies, ça va avec la vie. Et par rapport à ces pathologies, il m’a été recommandé par mon médecin orthopédiste de suivre un régime, une cure qui consiste à maintenir la pratique du sport, mais à arrêter tout sport de combat. Ce qui m’a amené à arrêter la pratique des arts martiaux que j’adore, du football et de tout sport de contact, mais de continuer un sport soft où je fais mon vélo, mes exercices au sol, etc., pour me maintenir. Deuxième recommandation, faire de la natation régulièrement puisque ça permet de renforcer le dos, les muscles lombaires et d’améliorer ou de réduire la souffrance. Et la troisième recommandation était de faire régulièrement des séances de massage thérapeutiques pour libérer les muscles, et évidemment atténuer la douleur que je ressens surtout en position assise. (…) On a poursuivi après avec des séances d’acupuncture et de massage chinois que je faisais à la Médina.

«J’ai sollicité les avis d’un médecin et d’un oustaz pour le massage»

Ensuite, avec un spécialiste qui était un kiné de l’Equipe nationale d’athlétisme, qui m’a suivi jusqu’à son départ du pays. Et après, on a eu des flottements. J’avoue que l’année dernière, et tous mes proches le savent, j’ai pu souffrir de cela. Ce qui m’a alité pendant un mois et demi où je n’ai pas pu faire d’activités pratiquement parce que je ne suivais plus le régime. Il a été question à un moment donné de sortir du pays pour aller subir des interventions chirurgicales. Personne ne l’ignore, en tout cas parmi mes proches. Même mes deux épouses assises à côté savent que je subis des séances de massage thérapeutique. Ce n’est pas un secret ici. (…) Au sortir de cette crise que j’ai eue l’année dernière au mois de mars-avril, j’ai été voir les médecins qui m’ont déconseillé d’aller subir cette intervention parce qu’elle était risquée, puisque des gens ont eu à faire des interventions similaires et se sont retrouvés avec des paraplégies. Ils m’ont recommandé de respecter le régime qu’ils m’ont donné. Un ami médecin, docteur Ousmane Cissé, est venu me cueillir ici pour m’amener dans un cadre qui se trouve sur la corniche, où j’ai pu subir un premier massage avec un Coréen. Mais à la fin du massage, quand on nous a donné la facture qui dépassait les 200 mille francs Cfa, quand on est sorti, j’ai dit au docteur que je ne peux plus revenir ici parce que je n’ai pas de quoi payer des séances de massage à 200 mille francs Cfa. C’est en ce moment qu’une connaissance m’a parlé de cet institut (Ndlr : Sweet beauté) en me disant que lui-même faisait des séances là-bas et que c’était un institut agréé par l’Etat, qui n’est pas clandestin, niché dans un quartier connu de tous avec, cerise sur le gâteau, la famille propriétaire qui y loge. On est allé le visiter. On m’a présenté ce qui se fait là-bas. J’ai considéré que c’était correct. Je leur ai dit que je reviendrai dans quelques jours. Et au sortir de l’institut, j’ai demandé à un docte musulman, un oustaz comme on dit chez nous, ce qu’il en pensait. Il m’a répondu : «Si c’est dans un but thérapeutique, il faut aller faire tes soins. C’est la même chose qu’une femme qui va voir un gynécologue.» C’est comme ça que j’ai commencé des séances professionnelles qui m’ont beaucoup soulagé. J’exigeais tout le temps qu’il y ait deux personnes dans l’espace de massage, y compris le jour des faits supposés. Je n’ai fait que des séances de massage conformes à ce que la morale autorise dans ce salon-là. Et je réfute catégoriquement toute idée, même de viol sur une masseuse à ce niveau-là. Je poserai aux Sénégalais une question très simple : Est-il raisonnable pour quelqu’un qui se sait aussi traqué que Ousmane Sonko d’aller dans une maison familiale, dans laquelle vous trouveriez un mari, son épouse, ses enfants, ses employés et des caméras de surveillance pour commettre un viol, avec des armes en plus. Et surtout le faire, ce qui est plus grave encore, de manière répétée ? La personne concernée ne l’a pas signalé, ne l’a pas dénoncé, n’est pas allée à la police ni à la gendarmerie. La réponse coule de source.»