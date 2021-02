Moustapha Guèye est convaincu que l’heure a sonné pour voler de ses propres ailes. Cet ancien président des étudiants du Mouvement politique citoyen (Mpcl/Louy jot jotna) de Cheikh Tidiane Gadio à Mbour vient de lancer le Parti pour le développement du peuple sénégalais (Pdps). L’ex-leader du mouvement «Les amis de Moustapha Guèye» affiche sa «volonté de changer les choses». La mairie de Mbour n’est pas un idéal pour lui. C’est dans l’ordre du possible et l’ancien chargé des Elections de la coordination départementale de Benno bokk yaakaar (Bby) en 2012 entend la briguer aux prochaines Locales. «Je vais présenter ma candidature à la mairie de Mbour. Cette commune devait se retrouver à un autre niveau. C’est pourquoi j’ai décidé de m’engager dans la bataille des prochaines Municipales», a-t-il insisté. M. Guèye constate que «les jeunes n’ont pas d’emplois». Ce qui explique que «Mbour est la localité la plus touchée par l’émigration clandestine». Il s’engage ainsi à apporter des solutions à ce fléau dans la commune. Pour ce faire, il compte sur des partenaires qui seraient prêts à le soutenir. «On va investir dans plusieurs domaines comme l’agrobusiness, l’électrification, la transformation des déchets en électricité, la création d’usines à huile, la mise en place d’une usine de désalinisation et la pisciculture», soutient-il.

Moustapha Guèye a, par ailleurs, dénoncé l’arrestation de Boubacar Sèye, qui a finalement été libéré. Pour lui, le gouvernement devait se contenter d’apporter un éclairage sur l’utilisation des 118 milliards de nos francs octroyés par l’Union européenne pour lutter contre l’émigration clandestine au lieu d’arrêter le président d’Hori­zon sans frontières.