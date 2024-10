La sortie des résultats du Baccalauréat, de manière quasi concomitante avec les données consolidées du dernier Recensement de la population, pose un gros défi à l’Etat du Sénégal. Il ne s’agit plus ici de se vanter de l’évolution des chiffres de la population. On doit surtout aussi prévoir et mettre en place les conditions de vie des populations actuelles et des générations à venir. Ce qui impose surtout aux dirigeants de faire moins de parlotte politicienne et de poser de vrais actes pour le développement du pays.

Par Sucré-Salé