Ibou Fall a exprimé hier son ineffable bonheur d’être Sénégalais. On imagine que Pr Kader Boye, Felwine et Mbougar Sarr, entre autres, ne partagent pas le même sentiment. Pourquoi ne pas demander aux Congolais dont 48 manifestants ont été tués hier par les balles de leurs Forces armées, ou les Burkinabè et les Maliens qui n’osent plus critiquer leurs dirigeants, pour départager nos penseurs. Ou même, les Camerounais dont le pays est même plus «stable» que le nôtre depuis 1982. Tous ces Africains pourraient nous dire si vraiment le Sénégal est au crépuscule des libertés civiques et démocratiques.