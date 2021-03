L’Us Gorée s’est relancée en bas de tableau après son match en retard de la 7e journée disputé ce mercredi soir face au Jaraaf. Les Insulaires l’ont emporté sur la plus petite des marques, grâce à un but de Alassane Diallo à la 39e minute. Seulement, l’Us Gorée occupe toujours la 13e position, avec le même nombre de points que le premier non relégable, Mbour Petite-Côte, qui compte 7 unités. Quant à l’équipe de la Médina, elle descend à la septième position avec 13 points, suite à la victoire du Cneps Excellence sur le Casa Sports (2-0). L’équipe de la Capitale du Rail a enchaîné une troisième victoire et occupe désormais la cinquième place (15 pts) à trois points du leader.

Avec wiwsport.com