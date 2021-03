Les soldats de l’économie ont saisi plus 1,400 tonne de chanvre indien dans les zones de la Petite Côte, du Centre et du Sud du pays. La contre-valeur totale des saisies effectuées est estimée à 112,48 millions de francs Cfa. En effet, le Groupement polyvalent de recherches et de répression de la fraude (Gprrf), Unité à compétence nationale de la Direction des opérations douanières, basée à Thiès, a effectué des opérations «coup de poing» dans la zone de la Petite-Côte ayant permis de procéder à d’importantes saisies de cannabis appelé chanvre indien, transporté par voie maritime et débarqué nuitamment. La saisie porte sur un poids total de 774 kilos, écrit Emedias.

«Le samedi 27 mars 2021, ce sont les agents de la Brigade mobile des Douanes de Nioro qui se sont illustrés avec une prise de 400 kg de chanvre indien dans la forêt de Keur Mboucky. 232 kg de chanvre indien ont été également saisis au cours du week-end au Sud par la Brigade mobile des Douanes de Sédhiou (129 kg) et celle de Kolda (103) kg», mentionne-t-on dans le communiqué qui renseigne qu’il y a eu des arrestations au cours des opérations.