Macky Sall n’a pas apprécié la sortie de Boubacar Sèye qui demandait des comptes sur l’argent investi par l’Ue pour appuyer les migrants de retour. Lors d’une conférence de presse organisée hier à la Présidence, en compagnie du Premier ministre espagnol, le Président Sall a soutenu sans ambages que l’Ue n’a jamais accordé de crédit au Sénégal sur la migration.

Le président de l’Ong Horizon sans frontières, Boubacar Sèye, avait demandé un audit des fonds versés par l’Union européenne en appui aux migrants en retour. Cette demande sous forme d’accusation voilée lui avait valu un mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles avant qu’il ne bénéficie d’une liberté provisoire pour raisons de santé. Le Président Sall, qui n’a pas aimé cette sortie, a profité de son point de presse d’hier, en compagnie du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, pour rétablir la «vérité» à propos de supposés financements européens. Il dit : «Il n’y a aucun crédit que l’Union européenne a mis à la disposition du Sénégal sur la migration. C’est de l’affabulation. C’était de la mauvaise information qui a été distillée, de la diffamation contre le gouvernement du Sénégal.» Dans son discours, il est revenu sur le fonctionnement d’un Etat. «Croyez-vous que l’Union européenne va mettre des centaines de millions d’euros à la disposition de l’Etat du Sénégal qui va disposer de cela et détourner ces ressources ? C’est totalement irresponsable de raisonner comme cela», a soutenu M. Sall. Même s’il estime que Boubacar Sèye a été trompé de bonne foi, il n’approuve pas ses déclarations. «Il ne faut pas croire qu’il y a des milliards qu’on donne comme cela à des gouvernements qui seraient corrompus. Encore une fois, nous devons nous respecter si nous voulons que les autres nous respectent. Cela n’existe pas. Il faut qu’on arrête cette manière de parler de soi-même, de son gouvernement et son pays», conseille le chef de l’Etat.

Au lendemain de l’interpellation de Boubacar Sèye, la Délégation de l’Ue à Dakar avait pourtant publié un communiqué pour détailler ses différentes interventions grâce au Fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique (Ffu). Depuis 2016, dit-elle, le fonds soutient le Sénégal «pour apporter une réponse intégrée et coordonnée aux diverses causes de la migration, des jeunes en particulier». Depuis juillet 2016, le Sénégal est devenu l’un des 5 pays prioritaires du Cadre de partenariat. «Au Sénégal, le Fonds fiduciaire d’urgence a permis l’opérationnalisation de ce partenariat à travers 18 programmes, dont 10 nationaux et 8 régionaux, pour un montant total de 198 millions d’euros (près de 130 milliards F Cfa)», avait expliqué l’Ue.