L’Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal (Unacois) Yeessal demande aux différents acteurs politiques concernés par les manifestations en cours dans le pays, et qui constituent une minorité par rapport à la population, de savoir raison garder. A travers un communiqué, ces commerçants rappellent aux politiciens que «le Sénégal ne leur appartient pas». Dans la même occasion, ce consortium invite le président de la République de tout faire pour garantir la sécurité des biens et des personnes sur toute l’étendue du territoire.

Le bureau national de l’Unacois Yessal d’insister que le Sénégal a besoin de stabilité et de paix pour une relance de son activité économique déjà très mal en point à cause de la pandémie du Covid-19 qui perdure.

Pour rappel, la journée du mercredi dernier a été marquée par une série de manifestations de rue suite à une convocation au Tribunal du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko. Ces manifestions, qui se sont prolongées jusqu’à hier, ont débordé jusqu’aux lieux de commerce par des scènes de destruction et de pillage de biens d’autrui. «Le bureau national de l’Unacois Yeessal condamne ces actes criminels contre de paisibles commerçants et investisseurs. Nous exprimons notre compassion à l’endroit des victimes de quelque bord qu’elles puissent être», déclarent Alla Dieng, directeur exécutif de cette organisation, et ses camarades.