Les violences qui ont suivi l’arrestation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, ont entraîné à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour l’évasion d’une vingtaine de détenus, hier. Mais les matons ont réussi à intercepter 3 fugitifs.

La commune de Mbour a basculé hier dans une violence inouïe. Une violence qui a également atteint la Maison d’arrêt et de correction de Mbour où une vingtaine de détenus ont réussi à démolir le mur pour prendre la tangente. Ces détenus ont pris d’assaut la porte de la prison qu’ils réussiront à défoncer. Ayant réussi à se retrouver dehors, ils vont se disperser dans la nature.

Très déterminés, les gardes pénitentiaires qui étaient à leurs trousses ont réussi à ramener trois prisonniers qui ont été grièvement blessés. Un cordon sécuritaire a été tout de suite érigé par ces matons pour boucler le périmètre afin de retrouver d’autres évadés.

La fuite des caïds risque de compliquer la situation, si l’on sait que certains quartiers périphériques de Mbour sont en proie à l’insécurité.

Au niveau du centre-ville, de la place Mamadou Diop et du marché central, comme s’ils exécutaient un mot d’ordre, des jeunes sortis de nulle part ont pris d’assaut le marché central pour vandaliser des cantines. Pris de panique, les commerçants ont vite fermé leurs boutiques pour rentrer chez eux.

Le supermarché Auchan de Mbour n’a pas été épargné par la furie des jeunes qui ont manifesté hier dans plusieurs quartiers de la localité. Malgré le cordon sécuritaire pour éviter les pillages, ces jeunes ont réussi à saccager ce supermarché.

En plus de ces attaques, les manifestants qui étaient à l’entrée de la gare routière ont incendié l’édifice du Trésor public et saccagé le siège de Rfm Mbour.

Le même décor était visible au niveau de la commune de Nguekokh où des jeunes ont barré la Route nationale N°1. Ils ont brûlé des pneus et mis des troncs d‘arbre sur la route afin d’empêcher la circulation.