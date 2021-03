Le Nomic a marqué le passage de Amadou Makhtar Mbow à la tête de l’Unesco. Quel était le but de ce nouvel ordre mondial de l’information et de la communication ?

Le Nomic a été conçu sous le magistère du directeur général Amadou Makhtar Mbow dans un contexte de guerre froide, d’accentuation des inégalités entre les Nations et de luttes d’influence entre les puissances. L’information et la communication ne sont pas de simples échanges de messages, c’est-à-dire ce qu’on appelle des interactions sémiques. Elles ont une influence et sur les processus de développement, la configuration des relations internationales et les enjeux de pouvoir. L’accès à l’information, c’est l’accès aux immenses ressources de la science et de la technologie, c’est même l’accès aux ressources nécessaires pour toute stratégie, y compris celles relatives à la guerre particulièrement redoutée dans la conjoncture d’alors. M. Mbow et ses collègues avaient opportunément pensé qu’une telle puissance devrait être équilibrée et bénéficier au monde entier, spécialement aux pays les moins nantis.

Il y a eu énormément de polémiques après la présentation du Rapport Mac­Bride. Comment expliquer un tel accueil à ce projet ?

N’oublions pas que la conjoncture de la guerre froide est également une conjoncture de guerre idéologique ! L’Unesco a été soupçonnée ainsi de faire le jeu du camp socialiste dont le parti pris pour le Tiers-monde était évident. L’accueil polémique du Rapport Macbride intervient dans ce contexte.

Amadou Makhtar Mbow a passé 13 ans à la tête de l’Unesco. Mais l’institution avait perdu 30% de son budget suite au retrait des Etats-Unis qui ne voulaient pas du Nomic. Est-ce que cette situation a impacté les projets du Pr Mbow et la mise en œuvre de certaines résolutions du Rapport MacBride ?

Je n’ai pas tous les éléments de l’évaluation des projets de l’Unesco après la perte de 30% du budget. Mais il est évident que l’impact du retrait des Etats-Unis est certain.

Aujourd’hui, on a l’impression que ce sont les mêmes enjeux qui se posent autour de l’accès à l’information. Serait-il opportun de ramener le Nomic ?

Oui, les mêmes enjeux. On peut même dire qu’ils sont plus accentués aujourd’hui. L’essor vertigineux des technologies de l’information et de la communication n’a pas modifié le visage du marché, essentiellement dominé par les Etats-Unis, l’Europe comprise au sens large, la Chine et le Japon. De vastes zones du monde, en Afrique, en Asie et en Amérique Latine restent encore faiblement connectées et restent ainsi en marge de ce gigantesque réseau fait d’infrastructures, de capitaux, de flux d’informations et de produits, d’applications les plus diverses qui changent chaque jour le visage des sociétés dans tous les secteurs. Le numérique constitue cette autre révolution qu’aucun siècle antérieur n’avait prévue. Marshall McLuhan, de qui nous tenons la métaphore du «village planétaire», ne pouvait lui-même, alors qu’il est notre contemporain, imaginer ce formidable bond dans les modalités et les modes d’être en relation, d’échanger et de plier le temps au clic d’un smartphone. Seulement, à ce rendez-vous du donner et du recevoir, pour reprendre le mot de Senghor, le plus essentiel ce sont les contenus, mais surtout la capacité de diffusion. Or si l’Afrique en particulier a des contenus hautement significatifs à faire prévaloir, il ne reste pas moins que nous ne disposons pas encore de tous les moyens pour la maîtrise de la diffusion et des plateformes qui nous permettent d’engranger les ressources que génèrent les marchés de nouvelles technologies. Nous sommes sur la voie cependant avec des jeunesses africaines qui en veulent.