Quand on parlait de la nécessité d’un vaccin, ce n’était pas pour prévenir ou soigner seulement les accidents de la route et leur lot de morts. Il y a aussi certains comportements de personnages publics qui doivent faire l’objet d’une thérapie tant ils indisposent tout un pays. L’ancienne ministre, Aminata, est de ce «Lô» de personnalités qui ne donnent pas le bon exemple aux citoyens. En quoi, pour un couvre-feu, son titre, hautement honorifique, qu’elle affiche aux lèvres, peut-il valoir plus que celui d’ancien député, d’ancien journaliste, d’ancien fonctionnaire ? Tous sont dans leurs maisons à cette heure de petite balade qu’elle a choisie pour, semble-t-il, chercher de quoi manger. Mais quel commerce officie d’ailleurs en plein couvre-feu ? Et puis, l’Etat n’a quand même pas mis dans les exceptions accordées à certaines catégories «sauf les anciens ministres». Ensuite, on peut faire de la politique comme l’on veut, mais de là à soutenir que ceux qui l’ont interpellée l’ont fait sous la dictée de Macky Sall… Pourtant, ce devrait être d’ailleurs au nom de ce titre d’«ancien ministre» qu’elle devrait montrer le bon exemple. Hélas, le ton n’est pas celui d’un modèle ! Combien sont-ils à avoir violé le couvre-feu et à se faire pardonner ou sanctionner sans broncher ? Un «simple» citoyen l’aurait fait qu’on n’en aurait pas entendu parler. Au-delà d’un outrage à agent, c’est aussi un outrage à tous. Espérons qu’elle mettra de «Lô» dans son vin.