Arraché hier à l’affection des siens, Mamadou Moustapha Bâ, l’ancien ministre des Finances et du budget, a reçu une pluie d’hommages de la part de ses concitoyens et des hommes politiques comme l’ancien Pm, Amadou Ba, qui a suspendu sa campagne, l’ancien président du groupe parlementaire Bby, Abdou Mbow, et l’ancien Directeur national des Domaines et maire de Kolda, Mame Boye Diao. Louant sa générosité et son abnégation au travail, ses anciens collaborateurs considèrent son décès comme une grosse perte pour le Sénégal.

Par Amadou MBODJI – Mamadou Moustapha Bâ, l’an­cien ministre des Finances et du budget sous le règne du Président Macky Sall, a tiré sa révérence hier. M. Bâ est décédé des suites d’une courte maladie, plongeant dans la consternation tout le monde et plus particulièrement Ama­dou Ba, ancien Pm et tête de liste de «Jam ak njarin», qui a suspendu sa campagne électorale pour rentrer à Dakar. Et c’est à la suite de la perte de l’ancien ministre sur qui il n’a pas tari d’éloges à la veille de son rappel à Dieu. C’était ce dimanche à Nioro du Rip, ville natale du défunt ancien ministre.

«Le troisième enfant de Nioro que je connais, c’est Mamadou Moustapha Bâ. Je l’ai connu Directeur général du budget et ministre des Finances et du budget. C’est un homme compétent et généreux», disait à l’endroit du défunt ministre la tête de liste «Jamm ak njarin».

«Il y a sept ou huit mois, je l’ai rencontré ici. J’ai vu le soutien qu’il apporte à la population de Nioro et son implication dans le développement économique du pays depuis longtemps. Je ne connais pas quelqu’un qui connaît mieux que lui au Sénégal la coopération et le budget. C’est Dieu qui lui a accordé cela et nous l’acceptons. Moustapha, nous vous saluons ainsi que votre famille», enchaînait Amadou Ba.

Abdou Mbow, ancien président du groupe parlementaire Bby, en se joignant aux autres témoignages suite au décès de l’ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, parle de la perte d’un homme «bon», un travailleur «infatigable». «Je viens à l’instant d’apprendre le rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du budget. Le Sénégal vient de perdre un homme bon, un commis de l’Etat, un travailleur infatigable, un homme sociable, mais surtout un homme très loyal. Mes condoléances à sa famille biologique, à sa famille des Finances et à tout le Peuple sénégalais», dit Abdou Mbow.

A la tête de la Direction générale des finances du ministère de l’Economie et des finances qu’il a intégré en 1992, Ma­madou Moustapha Bâ a été nommé ministre des Finances et du budget le 17 septembre 2022 dans le premier gouvernement de l’ancien Premier ministre Amadou Ba. Un poste qu’il a quitté avec la fin du régime de Macky Sall en avril dernier. El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao a aussi réagi au décès de l’ancien ministre des Finances sous Macky Sall, Moustapha Ba.

Dans un post sur le réseau social X, l’ancien Directeur national des Domaines a rendu hommage au défunt ministre. «Ainsi donc la grande faucheuse nous a pris grand Tapha Ba. Il est de coutume de tresser des lauriers à un disparu parce que c’est un discours convenu. Mais pour grand Tapha, notre Bosquet à nous qui l’aimions il s’agit d’une véritable incarnation de la générosité», a écrit le maire de Kolda. Saluant ainsi la disponibilité de l’ancien argentier de l’Etat du Sénégal, «très prompt à partager son savoir, brillant intellectuel et assurément l’un des meilleurs hauts fonctionnaires du ministère des Fi­nances».

«Sa nomination comme ministre des Finances», a ajouté Mame Boye Diao, «n’était que l’aboutissement logique d’une très belle carrière au service de l’Etat. Merci de nous avoir couvé et de nous avoir filé le virus de l’ambition (…)», a conclu le maire de Kolda.

De son côté, la coalition «Takku Wallu Sénégal» annonce, dans un communiqué «la suspension de sa campagne pour 24 H». Cette coalition témoigne, à propos du disparu : «Avec cette perte immense, le Sénégal pleure un cadre émérite, un fonctionnaire de haut rang au service exclusif de l’Etat et de la République , un homme profondément hu­main.»

«La coalition adresse ses condoléances émues à sa famille éplorée , au Président Macky SALL et à l’ensemble du peuple Sénégalais», fait-on savoir dans le document.

ambodji@lequotidien.sn