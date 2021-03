Abdou Karim Basse, Consul général du Sénégal en Abidjan, n’est plus. Le diplomate a rendu l’âme dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 mars. La triste nouvelle a été rapportée par les services de communication du consulat. «Son Excell­ence l’ambassadeur Abdel Kader Agne, le vice-consul Abdoul Demba Sow et tout le personnel de l’ambassade et du Consulat général du Sénégal à Abidjan ont le regret de vous faire part du décès de Abdou Karim Basse, Consul général. Décès survenu dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 mars à Abidjan. Les dates et lieux retenus pour les obsèques seront communiqués ultérieurement», lit-on dans le communiqué.

A l’annonce du décès du consul, des témoignages ont fusé sur internet. Les internautes ont salué la mémoire d’homme «qui s’est battu pour la communauté sénégalaise établie en Côte d’Ivoire».

Il y a juste deux semaines, Abdou Karim Basse était au Sénégal avant de retourner à son poste. Il était nommé consul du Sénégal à Abidjan il y a 8 années. Les autorités sénégalaises sont en train de régler les derniers détails pour son enterrement dans son Ourossogui natal.