Par Dialigué FAYE – Les séries de nominations se poursuivent. Le Président Bassirou Diomaye Faye continue d’opérer des changements à la tête des structures publiques. Hier, en réunion de Conseil des ministres, il a procédé à plusieurs nominations dans plusieurs secteurs dont celui de l’énergie. Par exemple, à la la Société nationale d’électricité, il a porté Papa Toby Gaye, ingénieur électronicien, à la tête de la Direction générale, en remplacement de Monsieur Papa Mademba Bitèye. M. Gaye a été jusqu’ici Secrétaire général de la Senelec Sa. «Alioune Guèye, expert-comptable, est nommé Directeur général de la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen Holding Sa), en remplacement de Monsieur Adama Diallo ; Mouhamadou Diop, ingénieur polytechnicien des ponts et chaussées, est nommé Directeur général de la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen Trading and Services Sa), en remplacement de El Hadj Manar Sall ; Jean-Michel Sène, ingénieur électronicien et énergéticien spécialisé en instrumentation nucléaire, est nommé Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser), en remplacement de Monsieur Baba Diallo», mentionne le communiqué du Conseil des ministres.

L’Agence pour l’économie et la maîtrise d’énergie (Aeme) a aussi une nouvelle Dg. Mame Coumba Ndiaye, ingénieure statisticienne et économiste de l’énergie, succède à Saër Diop à la tête de cette institution. Le Conseil national de suivi du

contenu local (Cn/Scl), un démembrement du ministère de l’Energie, du pétrole et des mines, a un nouveau patron, en la personne de Mor Bakhoum, maître de conférences assimilé en Droit de la concurrence. Il remplace Mor Ndiaye à la tête de cet organe.

dialigue@lequotidien.sn