Pape Alé Niang est, de nouveau, placé en détention. Le juge du deuxième cabinet lui a notifié, à l’issue de son audition, son placement sous mandat de dépôt.

Pape Alé Niang a, tout récemment, bénéficié d’une liberté provisoire. Le directeur de publication du site Dakar matin était sous contrôle judiciaire. Le journaliste a été encore arrêté hier vers 20 heures.

« Pape Alé Niang victime de l’article 127 in fine du Code de Procédure Pénale. Sur réquisitoire dûment motivé adressé au Juge Mamadou Seck le Procureur de la République, outré par l’intervention du journaliste sur le live de Mollah Morgun et la sortie jugée tendancieuse à propos du Dg de la Police Nationale Bocar Seydou Yague, a requis la révocation de la mesure de contrôle judiciaire. En application du texte de loi précité Mamadou Seck, après avoir fait arrêter immédiatement l’inculpé, va le remettre probablement sous mandat de dépôt » avait prédit un de ses avocats Me Khoureuchi Bâ.