La Fédération sénégalaise de football (Fsf) et l’institution financière Coris Bank ont finalisé ce jeudi un contrat de sponsoring de 100 millions Cfa pour une durée de deux ans.

Selon le Directeur général de Coris Bank, M. Ibrahima Mar Fall, son institution compte être la banque partenaire des Lions du Sénégal pour le développement du football mais aussi pour donner les moyens qui sont aujourd’hui indispensables à l’atteinte des objectifs du football national et continental.

Le président de la Fsf, Me Augustin Senghor quant à lui, s’est réjoui de cette convention et estime qu’elle couvre les deux volets essentiels pour le développement du football ; à savoir les finances et le marketing. Le patron du football sénégalais estime qu’avec ce partenariat, Coris Bank va non seulement verser les montants dus à la Fédération, mais elle va aussi accompagner les joueurs en termes de primes qui devraient être reçues.

La banque jouera aussi le rôle de conseiller financier pour la gestion des fonds de la Fsf, conclut le Président Sen­ghor qui invite les autres partenaires à se joindre à l’initiative de Coris Bank pour le rayonnement du football national.

Fsfoot.sn