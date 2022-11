Le Ghana a tenu le choc face à la Corée du Sud (3-2), le Cameroun est revenu de loin face à la Serbie (3-3). Les deux pays peuvent encore croire aux 8es.

Par Hyacinthe DIANDY (Envoyé spécial au Qatar) – Les Black Stars se sont fait peur face aux Sud-Coréens. Après avoir mené 2-0 et ce dès la 34e minute de jeu, le Ghana a vu la Corée du Sud revenir au score en l’espace de trois minutes, à l’heure de jeu, grâce à un doublé de Cho Gue-sung. Les Ghanéens ont fini par reprendre l’avantage à la 68e minute de jeu suite à un but de Mohammed Kudus, son deuxième de la rencontre. Son Heung-min et consorts ont ensuite poussé pour égaliser, mais les hommes de Otto Addo ont tenu bon.

Cette victoire leur permet de prendre une option pour la qualification. Il faudra cependant battre l’Uruguay, leur bourreau de 2010, lors du dernier match qui aura lieu vendredi.

Le Cameroun accroche la Serbie

Un peu plus tôt dans la journée, le Cameroun est revenu de très loin pour accrocher le match nul 3-3 contre la Serbie. Menés 3-1 après une heure de jeu, les Lions Indomptables ont pu compter sur des buts de Vincent Aboubakar (63e) et de Eric Maxim Choupo-Moting (66e) en seulement trois minutes pour égaliser.

«Ce qui était important, c’est cette détermination. On a vu une équipe enragée, alors qu’on était menés au score. A la mi-temps, on pouvait croire que c’était fini mais on a vu que les joueurs ont bien réagi. Nous sommes en train de monter en puissance», a assuré après la rencontre Rigobert Song.

Rigobert Song : «Pour le dernier match contre le Brésil, on y croit»

Avec un point au classement, le Cameroun peut encore espérer une qualification pour les huitièmes de finale, mais pour cela, il lui faut espérer une victoire face à la Seleçao lors de la dernière journée de la phase de poule ce vendredi.

«Pour le dernier match contre le Brésil, on y croit. On n’est pas venus à la Coupe du monde pour faire de la figuration, ou juste pour participer», a affirmé le sélectionneur camerounais, qui est aussi revenu sur la mise à l’écart de André Onana évoquant «un joueur important» mais qui ne correspond pas à la mentalité de l’équipe. «Il faut une certaine discipline et lorsque vous ne correspondez pas à ces critères de discipline, il faut prendre ses responsabilités.»

La deuxième journée de la phase de groupes est en tout cas terminée pour les équipes africaines qui auront montré de belles choses. Le Sénégal, le Maroc et le Ghana, vainqueurs de leurs rencontres respectives, sont tous les trois en mesure de se qualifier pour les huitièmes.

(Envoyé spécial au Qatar)