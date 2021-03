Au lendemain de la fin de l’état de catastrophe sanitaire, il a été recensé 140 cas positifs au Covid-19 et 6 décès liés à cette maladie. «Sur 1 894 tests réalisés, 140 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,39%», révèle le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie. En détail, il s’agit de 44 contacts et 96 cas issus de la transmission communautaire, recensés à Dakar et dans d’autres endroits du pays.

Par ailleurs, 329 patients ont été déclarés guéris alors que cas 33 graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Dans ce contexte de levée des restrictions, un deuxième cas du variant britannique, après celui du 28 janvier dernier, a été découvert au Sénégal chez une patiente de nationalité sénégalaise. Il a été trouvé encore par le laboratoire de génomique de l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) du Professeur Souleymane Mboup.

Il faut savoir que ce nouveau variant identifié connaît huit mutations alors que le premier n’en avait que six. «Le «screening» des mutants se poursuit pour déterminer la prévalence des différents variants au Sénégal. C’est d’autant plus pertinent qu’il pourrait aboutir à la détection d’un variant sénégalais ou de l’Afrique de l’Ouest», annonce-t-on.

Il faut savoir que depuis le début de la pandémie, le Sénégal a enregistré 37 mille 833 cas positifs dont 34 mille 567 guéris, 1 013 décès et 2 252 encore sous traitement. Alors qu’à la date du 20 mars, 159 mille 168 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19.