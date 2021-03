Le nombre de cas graves a considérablement baissé, contrairement à ces jours passés. Plus que 28 patients dont la situation est sérieuse se trouvent encore dans les salles de réanimation. Cela va dans le même sens avec le nombre de malades ayant recouvré leur santé ce vendredi. D’après le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 296 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Ainsi, depuis l’apparition de cette pandémie, a relevé le directeur de la Prévention, 36 mille 107 personnes malades ont été guéries.

Hier, sur 1 586 tests réalisés, 99 sont revenus positifs au Covid-19 et 3 décès enregistrés, a informé le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale. Ces nouvelles contaminations comprennent 34 cas contacts suivis et 65 autres issus de la transmission communautaire.

A ce jour, 38 mille 354 ont contracté le virus à corona. Lequel a emporté 1 031 patients. Et présentement, il y a 1 215 malades encore sous traitement, a indiqué Dr El Hadji Ndiaye.