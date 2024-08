Le président de la République a suspendu, jusqu’au 30 juin 2027, les activités minières dans la zone de la Falémé. Le décret a été adopté en Conseil des ministres le 18 juillet 2024, avant d’être publié au Journal officiel.

Par Dialigué FAYE – «Est suspendue jusqu’au 30 juin 2027, pour nécessité de préservation de l’environnement, de protection de la santé des populations et de sécurisation de zone frontalière, toute opération minière ou délivrance de titre minier autour de la rive gauche de la Falémé sur un rayon de cinq cents mètres», lit-on dans le décret n°2024-1502 portant suspension des activités minières dans la zone du fleuve de la Falémé. Ledit décret a été adopté par le Conseil des ministres du 18 juillet 2024. Il résulte d’une mission ministérielle effectuée du 26 au 27 mai 2024 sous la direction du ministre de l’Ener­gie, du pétrole et des mines, en collaboration avec ses collègues respectivement chargés des Forces armées, de l’Environ­nement, du Travail et de l’Education nationale.

Principal affluent du fleuve Sénégal, relève le ministre de l’Energie, du pétrole et des mines, la Falémé, «qui git sur une zone frontalière, est aujourd’hui en proie à des activités minières sauvages qui charrient d’innombrables conséquences environnementales, sanitaires et sécuritaires préjudiciables aux populations riveraines».

Cette situation préoccupante, selon Birame Soulèye Diop, «appelle de la part des autorités nationales des mesures fortes, afin de trouver une solution juste aux incessantes plaintes des populations riveraines du fleuve».

Aussi, mentionnent les autorités, «l’engagement de l’Etat en faveur de la sauvegarde de la paix, de la sécurité et de la politique de souveraineté nécessite la mobilisation de stratégies et de dispositifs de préservation de la Falémé, de protection de l’environnement et de promotion du développement local, de stabilité sociale et de garantie de l’ordre et de la sécurité.

Ces ambitions passent nécessairement par la définition et l’opérationnalisation de mesures et actions efficientes en phase avec les contextes économique et sécuritaire actuels.

Dans la même veine, le règlement C/REG.17/07/23 portant sur l’exploitation minière artisanale et à petite échelle ainsi que la loi n°2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l’Environnement au Sénégal déterminent une distance raisonnable pour éloigner les activités minières, notamment des cours d’eau et des lacs».

La Falémé, qui arrose le Sénégal et le Mali, est un trésor menacé par la pollution. Ses eaux sont devenues rougeâtres, les espèces qui peuplent ses profondeurs sont menacées. Les activités d’orpaillage illicite sur la Falémé inquiètent. En plus de la pollution des eaux, cette activité illicite sur cet affluent du fleuve Sénégal, qui prend sa source dans la partie nord du Fouta-Djalon et le sépare du Mali, a fini par être une bombe écologique à désamorcer avant que le pire ne se produise.

