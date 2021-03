Mettre en quarantaine les manifestants arrêtés avant leur éventuelle garde à vue, c’est la suggestion faite par l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred). Dans un communiqué, cette association soutient que c’est pour éviter les contaminations dans les prisons car les personnes arrêtés et déférés peuvent être porteuses du Covid-19.

L’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) a sa petite idée sur les procédures judiciaires déclenchées contre les personnes arrêtée dans le cadre des récentes manifestations qui rythment le pays. En effet, l’Asred estime que «les personnes arrêtées et déférées peuvent être porteuses du virus et par la même occasion, contaminer les prisonniers qui sont déjà en surpeuplement». Cette association qui a fait savoir cela dans un communiqué, relève aussi le manque « de moyens de l‘administration pénitentiaire (Dap) pour faire face à cette deuxième vague». L’Asred suggère ainsi que «tous les manifestants arrêtés soient mis en quarantaine avant leur éventuelle garde à vue avec toutes les dispositions nécessaires conformément aux lois et règlements en vigueur ratifiés par le Sénégal».

Dans leur document, les membres de cette association ont lancé un « appel solennel aux autorités de ce pays, aux responsables des prisons et aussi aux organismes de défense des droits de l’Homme de faire tout le nécessaire pour que les détenus soient protégés». Au cas contraire, avertit l’Asred, elle n’hésitera «pas à porter plainte devant la Cour de justice de la Cedeao par le biais de son avocat Maître Moussa Sarr, si jamais un malheur arrive aux détenus à cause de cette pandémie et des multiples arrestations abusives».

Par ailleurs, les membres de cette association informent que d’après leurs sources «d’anciens détenus issus de la banlieue estimés à 123 personnes sont recrutés comme des nervis pour semer le trouble à l’ordre public». Face à cette situation, l’Asred «demande à ce que la sécurité soit renforcée dans toutes les prisons du pays avant que l’irréparable ne se produise».

Dans la même veine, les membres de cette association demandent au président de la République «de prendre toutes ses responsabilités face à cette situation d’une extrême gravité» dans laquelle «seuls les innocents payent à la place des coupables qui sont intouchables ou même protégés».

En outre, ils soulignent que «nul ne peut ignorer que nos concitoyens qui sont sous les liens de la détention depuis des années traversent des moments difficiles surtout avec cette pandémie à laquelle nous faisons face depuis plus d’un an».